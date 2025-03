El Xokas estalla contra las mentiras de Pedro Sánchez: “Es un p*to sin vergüenza”

El streamer conocido como El Xokas ha mostrado su máxima indignación con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El cabreo del gallego se ha hecho viral cuando en una transmisión en su canal de Twitch, hizo referencia al discurso del líder del PSOE durante el acto de ‘España: 50 años en libertad’, el primero de los supuestos 100 eventos que el Ejecutivo iba a realizar para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco.

El creador de contenido hizo referencia a la afirmación del presidente en el que afirmaba que el crecimiento económico en este lapso ha hecho que los españoles estemos mejor que antes, aunque muchas personas no se den cuenta, en especial los jóvenes. En este sentido, resaltó que la renta per cápita ha aumentado de los 15.000 euros en 1975 a los 31.000 euros de la actualidad. “Más del doble”, sacaba pecho Sánchez.

Aquí el Xokas no pudo y exclamó “¡qué puto sinvergüenza!”, descargando su ira ante la “barbaridad” que había dicho el socialista.

El influencer comparó la inflación de España en esos períodos empleando la plataforma ChatGPT, y encontró que la tasa de inflación acumulada alcanza 1367%, “el doble de lo que pensaba”; por lo que la evolución del poder adquisitivo de la población en estos momentos es menor de lo que era antes.

Aquí el Xokas no pudo más y también cargó contra los votantes socialistas a los que tachó de “analfabetas” por creerse las mentiras que sueltan desde Moncloa y Ferraz.

“Este puto sinvergüenza… no me puedo creer que te digo esto a la cara. El único votante que se puede creer esto es una persona analfabeta. Mira que yo no soy economista ni una persona con una cultura general tan grande. Simplemente leo y me informo de las cosas. Me parece imposible que un ciudadano que lea de vez en cuando el periódico, que lea de vez en cuando política internacional, que lea de vez en cuando lo que pasa en el mundo no sea capaz de detectar esta puta barrabasada de mentiras. Hasta el más imbécil es capaz de saber que la inflación ha subido una barbaridad desde entonces, y que el valor del dinero de entonces es cuatrocientas mil veces superior que al de ahora”.