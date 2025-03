Pedro Sánchez nos aboca a la guerra y el kit de supervivencia es un chanchullo para que se forren los suyos

La debilidad de Pedro Sánchez sigue complicando la actualidad y oscureciendo el futuro de España.

El tema del aumento del gasto en Defensa se está convirtiendo en una esquizofrenia ante la posibilidad de guerra. Lo último ha sido el dichoso ‘kit de emergencia’ que tiene de los nervios a distintos medios y periodistas que solo colaboran en aumentar la histeria.

El problema no es el kit ni el plan de Defensa -del que todavía nadie sabe, ni si quiera el propio Sánchez-, el problema es que desde Bruselas pretenden corregir décadas de abandono en la seguridad, preparación y prevención. El ‘abandono’ de Donald Trump a Europa les ha pillado con los pantalones abajo y es el último revés para un continente que se dedicó a discutir el sexo de los ángeles en lugar de impulsar su producción agrícola, energética, tecnológica y militar para si no ser autosuficiente, al menos no depender en exceso de socios que al cambien sus posturas de acuerdo al gobierno de turno.

Así las cosas, ahora el jefe de Gobierno anda dando pena en el Congreso de los Diputados intentando que apoyen un plan inexistente que solo abre la puerta a una corrupción bestial. El riesgo es mayor en especial con un Ejecutivo arrinconado justamente por los manejos opacos.

El dichoso ‘kit de emergencia’, que no es nuevo ni novedoso sino algo básico que existe desde hace décadas, es la nueva idea con la que salivan los comisionistas.

Este y otros asuntos de actualidad serán tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este miércoles, 26 de marzo, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, Eurico Campano y Juan Velarde.