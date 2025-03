Rubén Gisbert deja KO a Sánchez, Pablo Iglesias y a los responsables de Paiporta

El abogado y analista político, Rubén Gisbert, analiza la actualidad política nacional e internacional en ‘Los Cancelados’, él, que en el final de 2024 vivió en sus propias carnes lo que era ser un cancelado por la masa woke.

Gisbert visita Periodista Digital y se muestra muy crítico con el papel de la Unión Europea frente a los retos actuales como la guerra en Ucrania por la invasión rusa o la nueva ‘guerra comercial’ producto de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, destaca que esto es producto de años de desidia por parte de Bruselas.

En este sentido, reflexiona sobre si la OTAN tiene sentido en el panorama actual, ya que surgió en un contexto particular que nada tiene que ver con el tablero geopolítico actual.

En cuanto a los ataques por parte de la izquierda y sus terminales mediáticas, se muestra despreocupado.

“Quien te pone las etiquetas, te pone medallas. A mí que me critique, como me hacen especiales en laSexta, Ana Pastor, Ferreras… que esa gente me insulte y me difame es algo que para mí es un honor”.