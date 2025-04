El Dioni no se muerde la lengua y estalla con Rojo contra Pedro Sánchez: «Mentiroso, cantamañanas y traidor a su patria»

Dionisio Rodríguez Martín (Madrid, 1949), más conocido como ‘El Dioni’, es un exvigilante de seguridad español que pasó a la fama luego de robar un furgón blindado de la empresa Candi S. A., el 28 de julio de 1989, que contenía 298 millones de pesetas. Por este hecho, ingresó en prisión en 1989 hasta 1995, cuando salió en libertad condicional.

Una vida con aventuras entre las que incluyen su faceta como empresario de locales nocturnos, músico y tertuliano de televisión. Ahora protagoniza una nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital ha hecho un repaso desde que era escolta y decidió cometer el famoso robo hasta sus últimos proyectos, así como su particular reflexión sobre el panorama político actual.

“Cuando España era ‘la guerra de Vietnam’ por ETA, GRAPO y FRAP, fui escolta de las personas más amenazadas del país”

“Era un guardaespaldas profesional, de primera, contaba conocimientos de derecho, psicología”

“Antes del robo, era feliz y ganaba bastante dinero”

“Pasé a ser jefe de 3 furgones pero hubo problemas con mi salario y la empresa no respondió. El robo era un escarmiento a la empresa”

“Los 298 millones de pesetas que me llevé pesaban 60 kilos”

“Lo hice yo solo, nadie me ayudó. Luego, el dinero lo repartí con unos conocidos, solo me llevé 3 millones”

“Tenía tan buena reputación que la empresa no creía que lo había robado”

“Para cruzar la frontera me disfracé con un peluquín y unas gafas”

“En Brasil estuve tres meses en libertad hasta que me detuvieron”

“Estuve en un centro de detención que no he visto ni en películas, era espantosa”

“La policía me torturó para que les diera el dinero”

“España tiene que tener mucho dinero para que se robe tanto”

“Es inadmisible que la ministra no respete a los trabajadores”

“Pedro Sánchez no tiene cojones para llamarme ladrón”

“Sánchez es el mayor mentiroso, cantamañanas y traidor a su patria”

“Si hay una guerra, ocurrirá un desastre porque no estamos preparados”

“Ahora los del PSOE dicen que las universidad privadas regalan títulos, ¿y a ti no te lo regalaron?”

“A Henry Poirot en la cárcel le dije que era un hijo de la gran puta”