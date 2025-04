Los tratos de favor a la ‘amiga especial’ de Ábalos: ¿Quién avaló a Jésica el 100% de la hipoteca de un piso en La Castellana?

Es un no parar.

La que fuera pareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, está en el ojo del huracán por una hipoteca más que sospechosa.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se está indagando cómo la ‘amiga especial’ del exministro de Transportes logró que un banco le otorgara la totalidad del precio de adquisición de un apartamento tasado en 500.000 euros.

El inmueble está en una de las zonas más caras de Madrid, muy cerca del Paseo de la Castellana de Madrid.

Lo chocante del asunto es que la adquisición de la propiedad, tal y como cuenta ‘El Debate‘, se produjo cuando Jésica ya no mantenía una relación sentimental con Ábalos. Además también estaba en el paro y no contaba con ingresos económicos fijos.

La compra se hizo el 29 de marzo de 2022. El piso cuenta con una superficie de 66 metros cuadrados en la segunda planta de una urbanización de la calle Sor Ángela de la Cruz de la capital.

Lo que llama la atención de los investigadores es saber cómo Jésica, a la compra de este inmueble tasado en 500.000 euros, consiguió que el banco le otorgara el importe total de la cantidad que pactó con los inversores. En total, 200.000 euros, una cifra muy inferior al coste de pisos similares en el mismo edificio.

La firma de la compraventa de este piso de Jésica se produjo tan sólo dos días antes de abandonar el piso de lujo de Plaza de España cuyo alquiler pagó durante tres años y medio la trama de corrupción. Cuando la red dejó de sufragar el alquiler del inmueble, ubicado en la planta 11 de la exclusiva Torre de Madrid, el propietario del piso se presentó en el inmueble y Jésica le dijo:

No te puedo pagar porque no tengo dinero. Pero te prometo que te voy a cuidar la casa. En cuanto pueda irme me iré.