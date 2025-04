Álvaro Nieto desmiente a Óscar López por los chanchullos de Ábalos: “En el PSOE lo sabían”

El director de The Objective, Álvaro Nieto, ha respondido a las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, sobre el escándalo de corrupción que señala al exministro de Transporte, José Luis Ábalos.

El nuevo paladín de Pedro Sánchez en Madrid asistió al programa ‘Espejo Público’ para conversar sobre distintos temas y Susanna Griso no perdió oportunidad para preguntar sobre una noticia publicada por OKDiario

“El previo al escándalo Ábalos procede de esa fiesta en Paradores, que desveló en su momento The Objective, y que habría provocado destrozos en una suite del Parador de Teruel”. Incidió en que estos hechos fueron reportados al Gobierno de Aragón y que López era director de la cadena de hoteles.

El político afirmó que su ‘equipazo’ de entonces le aseguró que no había pasado nada en las instalaciones del hotel. “Insisto que tan pronto como se me preguntó, pregunté al equipo y se me dijo que no”.

Para seguir evadiendo responsabilidades hizo una clásica de Pedro Sánchez: tirar del victimismo y acto seguido, del lodo y del sectarismo. Luego de señalar que no sabía porqué “rescataban” este asunto, aseguró que le daba lástima ver a “pedazos de periodistas” como Alsina o la propia Griso, “haciéndose eco de un pseudomedio como OK Diario”.

Aquí, la presentadora le interrumpió y le señaló que eso de ‘pesudomedio’ era su punto de vista. La respuesta del socialismo fue de cinismo olímpico: “Yo respeto todas las opiniones y exijo que se respete la mía”.

Ante esta arremetida, Griso salió en defensa de los medios descalificados por el Gobierno Sánchez, recordando que gracias a las informaciones publicadas por la prensa crítica se ha destapado el escándalo de corrupción conocido como el ‘caso Koldo’. “Muchos de los hechos han acabado avalando las informaciones que ellos dieron hace dos y tres años”.

Al verse retratado, López tiró balones fuera afirmando que el PSOE “actuó” y entonando el ‘y tú más’, mencionando al Partido Popular y a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin venir a cuento.

Luego de esta entrevista, el director de The Objective atizó al ministro de Transformación Digital al recordar que cuando se rescató a Ábalos en 2023, ya habían muchas noticias publicadas por lo que en el PSOE ya sabían de los chanchullos del exministro.

“He seguido con interés la estupenda entrevista que hoy le ha hecho Susanna Griso al ministro Óscar López. Pero no es verdad, como dice López, que el PSOE no supiera nada sobre los escándalos de Ábalos cuando le incluyeron en las listas electorales de julio de 2023. Lo que hoy llamamos caso Koldo lo publicamos el 14 de abril de 2020 y los siguientes días. Y lo del parador, las fiestas y las chicas es del 3 de noviembre de 2021 y siguientes. El periodismo fue por delante, que nadie se olvide”.