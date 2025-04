Maíllo (PP) relata a Rojo el descaro de los socialistas: “Tardaron dos meses en corromperse”

Fernando Martínez-Maíllo Toribio (Zamora, 1969) es un abogado y político español. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, fue coordinador general del Partido Popular desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 21 de julio de 2018.

También fue presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ahora protagoniza la nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su conversación ha dejado una gran cantidad de reflexiones interesantes.

“La comisión de investigación del Senado ha funcionado, la UCO nos ha citado”

“La presidenta de Adif mintió, Pardo de Vera va a tener que declarar ante el juez de nuevo”

“Estamos en fase de investigación pero va a haber más personas imputadas”

“La trama del caso Koldo lo tiene todo: el ‘delcygate’, prostitución, enchufes, corrupción total”

“Lo que más sorprende e indigna de esto es lo de las sobrinas, aunque no sea lo de más peso”

“El ministro Torres también mintió en la Comisión”

“Begoña está implicada en el rescate de Air Europa, aparece en todos los informes de la UCO”

“En esas reuniones para el rescate, es cuando se nombra a Sánchez como el ‘1’”

“Basta con leer los informes de la UCO y las noticias para entender que Sánchez sabía lo de Ábalos”

“¿Por qué Sánchez cesó a Ábalos? Nunca lo ha explicado”

“La plaza de Jésica solo duro siete horas abierta porque estaba preasignada”

“Pardo de Vera no dijo la verdad al juez o al menos no toda la verdad”

“Ábalos no era un ministro cualquiera, era todopoderoso ¿quién le iba a decir que no?”

“Santos Cerdán aparece en algunas cosas, todo procede de navarra: Koldo, su exmujer”

“El pacto de no agresión entre Ábalos y el PSOE no va a durar mucho”

“Lo de Koldo está desgastando a Pedro Sánchez”

“Se ven caras largas en el PSOE, están de capa caída”

“El PSOE ataca a la Comisión porque ya no pueden desestimar el caso”

“Empezamos por las mascarillas y vamos por las sobrinas”

“Estoy convencido que estamos en el final del sanchismo, esto ya no da más”