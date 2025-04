El tremendo rebote de Jésica con Ábalos tras tener que dejar el piso de Plaza de España: «No tengo un puñetero sitio donde plantar el culo»

Nuevos audios de Jésica Rodríguez.

La ‘amiga especial’ de José Luis Ábalos, en una nueva entrega de audios recogidos por el diario ‘The Objective‘, mostró su rebote con el que fuera ministro de Transportes en el Gobierno Sánchez.

La ‘odontóloga’, en varios mensajes enviados a Koldo García, dejó patente su enfado con el ministro de Transportes y la trama por los requerimientos que estaba recibiendo para abandonar el piso de Plaza de España, en Madrid:

Pero es que no es ninguna presión, es que es lo que te vuelvo a decir. Lo que no puede ser es que a mí me llevan tres meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas. Yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar. Está claro que con eso no se ha conseguido absolutamente nada. Lo único que se consigue es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle. Es lo único que hemos conseguido, por eso te digo.

Exige que Ábalos, o a quien le corresponda, arregle el problema:

Entonces, he quedado ahora para comer, haced lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y como vosotros consideréis. Entonces, yo no quiero ni creo que me merezcan ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa. ¿Sabes? Es lo único que pido.

Y acabó subiendo el tono en el mensaje asegurando que en ese momento se quedaba sin lugar en el que poder pasar la noche: