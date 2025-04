Eric Frattini desentraña todos los secretos de la elección del nuevo Papa

Es uno de los mayores expertos en conocer los entresijos que se mueven en el Vaticano.

El periodista y escritor Eric Frattini intervino este 21 de abril de 2025 en ‘La Retaguardia‘ (Periodista Digital) al hilo del fallecimiento del papa Francisco a los 88 años de edad.

El comunicador vaticinó que en cuestión de un mes, a más tardar, habrá un nuevo Papa.

Pero antes hizo una semblanza de lo que ha sido el mandato del papa Francisco:

Él llegó en el 2013 como un Papa reformista, como un Papa que iba a reformar la curia vaticana, las finanzas vaticanas, que sabes que es uno de los grandes problemas que tienen cada Papa que va llegando a la Cátedra de Pedro y de repente, pues bueno, se ha descubierto que no ha podido con toda esa maquinaria o esa reforma que él pretendía hacer. El hecho es que ha estado 12 años de Pontificado y no lo ha conseguido, no ha conseguido esa reforma, no solamente de la finanza, sino de la propia curia vaticana. Y luego ya desde el punto de vista doctrinal, pues también, tampoco ha conseguido eso que él llegó diciendo, la vuelta de los divorciados a la Iglesia católica, no lo ha conseguido, por luchas también internas en la propia Santa Sede. No ha conseguido, por ejemplo, no ha conseguido el tema de la unificación o digamos mantener un poco las relaciones más estrechas con respecto a la Iglesia italiana, que a su vez era muy conservadora, y tampoco lo ha conseguido. Es decir que no sé si podemos definirlo como lo ha definido el Diario La República como el Papa reformista, porque yo creo que se ha quedado en eso, en las ganas de ser un Papa reformista.

Frattini explicó cuál es el proceso que se sigue ahora a la muerte del Papa:

El cardenal camarlengo es el, digamos como un Papa en funciones, ¿no? Es un Papa que no puede tomar decisiones pontificias porque no es pontífice, pero sí que mantiene, digamos, que la maquinaria siga funcionando hasta la elección de un nuevo Papa. Ahora mismo, el cardenal caMarlengo lo primero que hace es destruir el sello, el anillo del pontífice, destruye el sello que tiene el Papa en su despacho, en su mesa de trabajo, son dos sellos, y se rompen para que no se tome ninguna decisión ni se firme ningún documento pontificio después de la muerte del Papa.

Seguidamente lo que hace es sella las habitaciones papales y los departamentos papales. Ese sello se pone bajo protección de la Guardia Suiza. A partir de entonces se cumplen los nueve días, los novendiales se llama, que son los nueve días de luto de la Santa Sede, ¿vale? A partir de entonces de esos nueve días con el fallecir, con el entierro, del sumo pontífice, que además creo que el sumo pontífice no va a ser enterrado en la cripta de los papas, él ha pedido ser enterrado en una cripta en Santa María Maggiore, la basílica de Roma. Posteriormente se convocan las congregaciones generales, que es donde se les permite a los cardenales hacer política. Es decir, ahí pues se sienta el sector español con el sector alemán y el sector francés, y ahí deciden, venga, pues yo apoyaría un candidato tuyo, si tú me cedes la congregación de la doctrina de la fe y la congregación de los obispos,

Dijo que la cifra de cardenales electores es de 137 y que no hay que hacer mucho caso de las quinielas.

Entonces, a partir de ahí, las congregaciones no tienen un número. Hay un dicho en Roma que dice que cuanto más congregaciones, menos fumatas. Y eso puede suceder. Es decir, que a partir de entonces, después de las congregaciones, cuando ya se ha decidido que ya no hay suficientes congregaciones, se convoca el cónclave. Ahora mismo van a entrar, creo que son, 137 cardenales electores. Es decir, cardenales que tienen menos de 80 años. Y a partir de ahí, tú sabes que las quinielas nunca se sabe, porque hay otro dicho en Roma que dice que quien entra cardenal sale Papa, y quien entra Papa sale cardenal.

Sobre cómo puede ser el Papa que entre dentro de unas semanas, Frattini no cree que pueda etiquetársele de liberal:

También hay otro dicho que, cardenal liberal, sale Papa conservador, y cardenal conservador sale Papa liberal. De todas formas, yo siempre hago la precisión que no existe ningún Papa liberal. Todos los Papas son conservadores, los 137 cardenales. Es el dogma de la fe y son todos conservadores. Luego, además, la historia te ha demostrado que cardenales, que fueron cardenales muy liberales, incluso que fueron grandes defensores del Concilio Vaticano II, luego se convirtieron en papas muy conservadores. Ahí tienes el papa Juan Pablo II, que fue uno de los cardenales conciliares y que defendieron el concilio Vaticano II y luego fue así uno de los papas más conservadores de la historia. O tienes también el sentido contrario, tienes el cardenal Ratzinger, que fue el panzer cardenal que le llamaban como prefecto de la doctrina de la fe y luego fue un papa bastante liberal, bastante, no del todo liberal, pero fue bastante liberal con las decisiones que adoptó con respecto a la curia. Entonces, bueno, luego este Papa, viene cierto que Francisco se puede salir de la norma porque era un cardenal que ya se le veía con ciertos tintes más liberales y menos conservadores, pero también ahí ha pesado más el peso de la curia vaticana, que es muy conservadora y no han dejado que Francisco pueda llevar a cabo todas esas reformas necesarias que él quería llevar a cabo y que no ha podido.

El experto vaticano subrayó que el papa Francisco ya dejó preparado el cónclave:

El papa Francisco ha dejado preparado el conclave. Lo ha dejado ya desde hace mucho tiempo. De 137 cardenales electores, 9 han sido elevados por Francisco. Él, desde que llegó a la cátedra de Pedro, él siempre estableció lo que él llamaba la iglesia de las periferias, que no era otra cosa, él le llamaba así, que era muy bonito, nombrar cardenales en Ulan Bator de Mongolia, o de Goa, o de la India, o de países, digamos, de la periferia, pero realmente lo que pretendía era quitarle poder a los cardenales italianos, ¿no? Por eso él le llama la iglesia de la periferia. Además, déjame decirte una cosa que va a suceder dentro de unos días, cuando se convoque el conclave, es que la mayor parte de los cardenales no se conocen, no se han visto nunca. Piensa que no ha habido ninguna reunión en Roma importante para convocar a todos los cardenales a Roma. Entonces, claro, entre ellos no se conocen, no van a llegar al conclave para decidir que a lo mejor tú puedas ser Papa, pero claro, es que no te conocen, no conocen tu trayectoria. ¿Por qué? Porque Francisco se preocupó de descentralizar a la curia romana, que son los que mantienen el poder con las congregaciones, los dicasterios, los departamentos papales, pero solo se conocen entre ellos. Se conocen los que trabajan en el Vaticano, en la Santa Sede o en las nunciaturas, pero no se conocen los que están más allá, en África. Entonces, claro, va a ser un conclave bastante curioso.

Para Frattini, entre 20 días y un mes bastaría para tener un nuevo Papa: