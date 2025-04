El ‘mayordomo’ de Sánchez en Madrid se juega una querella por lanzar una grave acusación contra Ayuso

Tiene que hacer méritos ante quien le puso como líder del PSOE en Madrid.

Óscar López aún tiene por delante dos años de picar piedra y tragar mucha tierra antes de llegar a la cita electoral de mayo de 2027 e intentar desbancar de la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso.

El ‘mayordomo’ de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid se marcó el fin de semana del 19-20 de abril de 2025 una entrevista en el diario ‘Público‘ en la que se dedicó a lanzar unas muy graves acusaciones contra la dirigente autonómica.

Comenzó diciendo que la gestión del PP en la región ha hecho que la política se convierta poco menos que en una pocilga:

Creo que el PP de Madrid lleva décadas convirtiendo la política madrileña en una pocilga. Esto es lo que está pasando en esta comunidad. Es lo que parece, es un chanchullo sobre otro. Presidentes autonómicos que acaban, cuando no en la cárcel, imputados y salpicados por escándalos de corrupción, todos. Y luego alimentar polémicas brutales y financiadas para no hablar de eso, evidentemente.

Pero lo mejor estaba por llegar, cuando puso el ático de Ayuso como ejemplo de un entremado corrupto, asegurando que, de otra manera, la presidenta madrileña no podía llevar ese tren de vida:

El caso del ático de la señora Ayuso es economía circular. Todo parte de ahí y todo acaba ahí. Es insostenible. No hay forma de salir de ahí. ¿Cómo se puede explicar que una persona se compra un ático y casualmente sus socios compran el de arriba, y casualmente tiene un alquiler con opción a compra por 5.000 euros? Ayer leí un artículo y un experto decía que esa es la forma más óptima de blanquear dinero negro. No tiene salida, no tiene escapatoria. La señora Ayuso no se puede permitir el tren de vida que lleva. Es imposible si no hay lo que hay, que son muchos chanchullos detrás.