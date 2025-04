Miguel Ángel Valverde (PP) con Rojo atiza a Sánchez: “No puede salir a la calle, es insostenible”

Miguel Ángel Valverde (Ciudad Real, 1970) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la especialidad de Organización, Dirección y Financiación. Está casado y es padre de tres hijas.

Ha sido Senador, de 2016 a 2019, y actualmente es el presidente de la diputación de Ciudad Real y alcalde de Bolaño de Calatrava.

Hoy vuelve al plató de Periodista Digital para conversar con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de hablar’ para ofrecer todos los detalles sorbe la próxima Feria Nacional del Vino (Fenavin) en Ciudad Real, que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo, y analizar la actualidad política.

La conversación ha dejado muchas frases interesantes:

“FENAVIN es la feria del vino español más importante del mundo”

“Ciudad Real es el principal productor de vinos de España, el 25% de todo el vino español se produce ahí”

“FENAVIN remarca la identidad entorno al vino pero también busca impulsar el negocio”

“Ciudad Real es también el primer vendedor de vino embotellado de España”

“Son 30.000 m² para 2.000 bodegas en el que se ofrece todo el vino que se hace en España”

“Compradores nacionales e internacionales acuden para conocer las novedades entorno al mundo del vino”

“FENAVIN es un evento dedicado a los profesionales del vino que buscan vender o comprar”

“Trump le ha venido a bien a Sánchez para usarlo como excusa de todo”

“Los aranceles de Trump pueden generar dificultades pero hay otros mercados”

“Al expositor le cuesta menos participar que en cualquier otra feria del mundo por la inversión de que hacemos”

“La aportación que hace García-Page a la feria es muy poca”

“Me sorprende las críticas que ha hecho el PSOE antes de que inicie el evento”

“El PSOE es irresponsable e impaciente con sus críticas antes de que inicie FENAVIN”

“Más pronto que tarde, Sánchez no podrá aguantar. La situación es insostenible”

“En Castilla-La Mancha se están perdiendo muchos trenes”

“El Gobierno no quiere que la comunidad despegue”

“Cuando un político no puede salir a la calle no debe seguir en el poder”

“Al ser imputado, el fiscal general debería haberse apartado”

“Sánchez debe apartarse, convocar elecciones y dejar que el pueblo se manifieste”