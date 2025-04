La dura advertencia de Espinosa de los Monteros: «No saldremos más fuertes del apagón»

Pesimista.

El ex diputado del Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha reflexionado en la red social X sobre el apagón nacional que consternó ayer a todo el país.

Espinosa de los Monteros considera que este tipo de sucesos son en cierta manera inevitables y que el verdadero problema no es que ocurran sino la reacción de los gobernantes, a los que señala de no tomar medidas, y la falta de acción de los españoles que demuestran una apatía ante esta inacción:

“La principal debilidad de España no es que nos pasen cosas graves, sino que después de que nos pasen, nuestros gobernantes no tomen medidas, y que la nación no reaccione a la apatía de esos gobernantes”.

En este sentido, recuerda las recientes crisis y catástrofes que hemos sufrido y que pese a ello, no se han implementado medidas para corregir los problemas estructurales y evitar que se produzcan de nuevo.

“No salimos más fuertes de casi 20 años de estancamiento económico, ni los sucesivos gobiernos han traído planes de recuperación. No salimos más fuertes de la pandemia, ni el gobierno ha ayudado a recuperar la pérdida de 300.000 pymes. No salimos más fuertes de Paiporta, ni el gobierno ha lanzado un plan hidrológico para que no vuelva a pasar”.

Por todo esto, lanza una dura reflexión sobre el apagón que sufrimos ayer: no saldremos más fuertes y menos con un Gobierno que es incapaz de hacer autocrítica y con una clase política que es incapaz de asumir responsabilidades.

“Y no saldremos más fuertes del apagón, porque el gobierno no va a rectificar y no va a acometer inversiones en mantenimiento y crecimiento de nuestra infraestructura energética, que si era necesaria ayer, hoy es imprescindible. Y si la gente no reacciona, más allá de la lógica indignación de las primeras horas… nos volverá a pasar, una tras otra. Y cada vez saldremos un poco más débiles, no más fuertes”.