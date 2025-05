Un chatarrero pone a bailar a Risto Mejide soltando lo más grande sobre Óscar Puente y el robo del cobre del AVE

Un chatarrero sin pelos en la lengua.

La tarde del 7 de mayo de 2025 todo el mundo estaba pendiente de lo que podía pasar en el cónclave vaticano para ver si en la primera votación para elegir al nuevo Papa había o no fumata blanca.

El programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) hizo un monográfico dedicado a esa cita tan trascendental, pero también abordó otras cuestiones que aún siguen mandando en la agenda informativa.

Uno de esos asuntos fue el del robo de cobre en las vías del AVE en varios puntos de la provincia de Toledo.

El espacio de Risto Mejide contactó con Toni Parra, de Chatarreros.com, que nada más comenzar la entrevista ya dejó claro que no se fía un pelo de gobernantes como el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El presentador introdujo la cuestión:

El entrevistado no se cortó un ápice:

Ya entrando en harina, sobre la propia sustracción de esos metros de cable, Toni lo tuvo claro:

Primero que creo que tienen que tener huevos, ¿puedo decir? Yo no tocaría algo con esta tensión, porque es que si no sabes lo que tocas, te puedes quedar ahí pajarito. O sea, primero saber, luego atreverte y luego ya no es el hecho de si vale 1.000 euros el cobre o no, es el hecho del dinero que sea es dinero para ellos, pues de alguna manera limpio. Si en vez de 1.000 son 500, seguro que… Nosotros hemos visto en otros trabajos que hacemos, hemos ido a veces a visitar viviendas y han entrado ladrones a robar todo el cable de la vivienda, que eso a lo mejor eran 100 euros. Y han hecho un destrozo en una vivienda de que luego poner el cable vale mil y pico y se han llevado a lo mejor 30, 40 euros de cobre. Para la movida que han hecho no es dinero, pero es que para los ladrones es dinero. Lo que ha sido es un robo, es que lo otro, lo del sabotaje, es muy rebuscado, ¿no?