Los WhatsApp entre el tirano Sánchez y el p*tero Ábalos revelan que el marido de Begoña estaba en el ajo

La hemeroteca de Pedro Sánchez es acojonante, tiene un vídeo o un tuit para retratarse ante cada escándalo:

“Hubo un presidente del Gobierno que salió en los medios de comunicación SMS de apoyo a un corrupto como fue Bárcenas. El problema es que hoy no tienen nada contra mí, ¿sabe por qué? porque yo soy un político limpio”.

Los mensajes de WhatsApp entre él y su antigua mano derecha, José Luis Ábalos, demuestran no solo su extrema cercanía, sino que revelan dos cosas fundamentales: su talante autoritario -nada nuevo bajo el sol- y que estaba al tanto de los escándalos de quien era secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes.

Los mensajes, aunque no incriminan al presidente del Gobierno ya que no es explícito ni ofrece una razón para destituir a su ‘amigo’, sí que tumban el relato de que Moncloa no sabía nada sobre los chanchullos y ‘vida díscola’ de Ábalos cuando le rescató para las listas de cara a las elecciones generales del 23J:

“Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Pedro.”, este es el particular “Luis, sé fuerte” de Rajoy a Bárcenas al que hacía referencia Sánchez en su entrevista a Ana Rosa.

Gracias a esa ‘repesca’, Ábalos estuvo aforado e hizo que la instrucción sobre el caso Koldo tuviera que ser llevado por el Supremo

Otra cosa que revelan los mensajes intercambiados, aunque no es una primicia, es el talante dictatorial de Sánchez, que encargaba al número 2 el trabajo sucio para meter en cintura a los barones ‘díscolos’, en especial a Page, Fernández Vara y Lambán: “minoría”, “hipócritas”, “petardos” o “insolidarios” son solo algunos de los calificativos que le espeta el líder del PSOE a sus dirigentes regionales.

La vena dictatorial del marido de Begoña no es nueva y es un elemento primordial de cómo entiende la política: todo vale, no hay líneas rojas; no hay amigos, solo activos, y se está con él -en subordinación- o en contra.

