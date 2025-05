Fermín Bocos con Alfonso Rojo: “Sufrimos un sistema educativo que fabrica ignorantes”

Fermín Bocos Rodríguez (Cantabria, 1949) es licenciado en periodismo por la Universidad de Barcelona.

Un histórico de la profesión, presentó los informativos en la Cadena SER. También fue director de los servicios informativos en TVE; director de informativos de la COPE, y formó parte del equipo fundacional de Telemadrid. También pasó por los estudios de Telecinco, CNN y Radio Nacional de España.

En el camino, también dio clases en la Universidad Carlos III de Madrid y ha escrito varios libros y artículos de opinión. Ahora visita el plató de Periodista Digital para presentar su nueva obra, ‘Cuando viajar era descubrir’, y conversar sobre la actualidad política y del periodismo.

En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado unas reflexiones muy interesantes:

“El viajero es alguien que prepara y se documenta sobre el sitio que visita. El turista va solo a tomarse un selfie”

“El selfie es un fenómeno de hace muchos años, no es de nuestros tiempos”

“Hay lugares en los que hay que llevar lo aprendido en los libros para conectar con ellos”

“El periodismo no atraviesa por sus mejores días”

“Para viajar se necesita tener una buena biblioteca y sentido común”

“Hay un factor común entre los hombres y mujeres: el valor”

“La mujer tiene un añadido: romper con los estereotipos del momento”

“La envidia es el germen que ha destruido tantas cosas del pasado y de la actualidad”

“Blasco Ibánez fue un terremoto, un personaje único”

“Ahora prima la superficialidad de los superhéroes de Marvel sin tomar en cuenta que son representaciones de héroes mitológicos”

“Suprimir las humanidades de los planes de estudio es apostar por la ignorancia”

“No es casualidad la pérdida en el nivel educativo”

“El turismo masivo hace que suba el precio de todas las cosas pero no tiene solución”

“El argumentario contamina todas las tertulias: antes de que abran la boca ya sabes lo que van a decir”

“Hay tertulianos a los que solo le falta la gorra del partido”

“Roma hace bueno el sueño de Alejandro Magno: conquista oriente y vuelve a occidente”

“El sha era un canalla, tenía una policía secreta”

“Quiero ir a Persépolis”

“El libro se lee rápido si vas en AVE y no hay un apagón”