Antonio Naranjo y Andrea Levy se descojonan de Sarah Santaolalla por su última memez para defender a Sánchez

Para mear y no echar gota.

Pedro Sánchez no tiene consideración con su equipo de opinión sincronizada. Y es que los defensores en los medios del presidente del Gobierno lo tienen cada vez más complicado para defender lo indefendible, como es la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del líder del PSOE.

En el programa ‘En boca de todos’ hablaban sobre este asunto y la activista sanchista Sarah Santaolalla nos ha regalado un nuevo esperpento en el que ha tirado de las hipótesis más descabelladas para intentar quitar hierro al asunto y evitar relacionar el escándalo con los socialistas.

Primero, ha dicho que lo de los audios de la ‘fontanera del PSOE’, Leire Díez, buscando trapos sucios y haciendo dossieres contra la UCO y fiscales contrarios a los intereses de Sánchez, se trata de una “guerra empresarial”.

Por supuesto, no podían faltar los grandes éxitos del argumentario que le bajan desde Moncloa: que no hay pruebas, que todo es invento de Aldama, que hay muchas noticias falsas, que si el Partido Popular, que “no tenemos absolutamente nada”…

Pero el colmo llegó cuando el presentador Nacho Abad le preguntó directamente por la militante socialista: ante las respuestas de la activista, Antonio Naranjo y la concejal-presidenta de la Junta Municipal del distrito de Retiro, Andrea Levy, no pudieron aguantar y se descojonaron de ella.

Nacho Abad: Tú crees que Leire no es fontanera del PSOE.

Sarah Santoalla: No, yo no creo que sea fontanera del PSOE.

Antonio Naranjo: No, que es escritora.

Sarah Santoalla: Yo creo que va…

Nacho Abad: ¿Por orden de Santos Cerdán?

Sarah Santoalla: No, no lo creo de verdad porque a mí me extraña mucho que alguien que va en nombre de alguien, no se presente en nombre de alguien.