No hay perdón que valga: todos a Ferraz de la mano de Abascal

Ferraz en llamas y Moncloa en alerta máxima.

El demoledor informe de la UCO ‘sentencia’ a Santos Cerdán, que ha tenido que dimitir de sus cargos ante la presión interna del PSOE y de los socios de gobierno que conforman el Frankenstein para intentar rebajar el impacto del escándalo.

Y luego vino el turno de Sánchez para su performance lastimera en la que como gran medida anunció una auditoría externa para el PSOE, descartando convocar elecciones, renunciar como secretario general de los socialistas o alguna acción de calado.

Marcha hace la sede-puticulb del PSOE en Ferraz

El informe demoledor de la UCO: un escándalo de comisiones, mordidas y favores que sacude al PSOE y apunta a Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desatado una tormenta política con un informe de 500 páginas que destapa una presunta red de corrupción enquistada en las entrañas del PSOE, salpicando a figuras clave del partido y colocando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de la controversia. El documento detalla un esquema de mordidas, comisiones ilegales y favores personales, implicando directamente al exsecretario de Organización Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, y menciona a históricos como José Bono y José Blanco en un entramado que podría haber operado durante años con el beneplácito de las altas esferas socialistas.

Comisiones y mordidas: un sistema de sobornos profesionalizado

El informe de la UCO describe un modus operandi basado en la adjudicación de contratos públicos a cambio de cuantiosas contraprestaciones económicas. En el epicentro de la trama, Santos Cerdán es señalado como el cerebro que gestionaba pagos de hasta 620.000 euros procedentes de constructoras como Acciona. Koldo García reclamaba a Cerdán el dinero adeudado: «450.000 euros a Ábalos y 230.000 a mí», en referencia a deudas por obras adjudicadas. Otra conversación revela a Koldo detallando ingresos: «Cuatrocientos cincuenta mil de la primera tanda, que son tres contratos, y cincuenta mil de los dos últimos», más 70.000 euros por una indemnización.

El sistema, sistemático y profesionalizado, operaba desde hace casi una década, con empresas como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) participando en el intercambio de contratos millonarios por sobornos, colocaciones de familiares o favores personales. La UCO detalla al menos nueve obras públicas entre 2019 y 2021 bajo sospecha de amaño, incluyendo proyectos de ADIF en Murcia y Sant Feliu de Llobregat, con contratos que superan los 400 millones de euros.

José Bono y José Blanco: favores en la sombra

El informe recoge menciones a José Bono y José Blanco, quienes habrían solicitado favores a Koldo García. En una conversación, Koldo se queja: «A mí me han venido… que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo… yo te prefiero a ti, ¿o no?, a todos». Estas palabras, pronunciadas en un contexto de frustración por el abandono del partido, sugieren que ambos exdirigentes recurrieron a Koldo para obtener favores no especificados, alimentando la percepción de una red de influencias que permeaba el PSOE.

Santos Cerdán: el vértice de la pirámide

La UCO sitúa a Santos Cerdán como la figura clave en la coordinación de la trama. Cerdán no solo gestionaba las mordidas, sino que también habría influido en adjudicaciones y nombramientos en el Ministerio de Transportes, promoviendo la cercanía de Koldo con Ábalos para facilitar estas operaciones. Una frase atribuida a Koldo resume su rol: «Él [Cerdán] coordina y yo ejecuto». Además, Cerdán habría intentado manipular las primarias del PSOE en 2014, con instrucciones como: «Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan», sugiriendo un intento de amaño electoral interno.

La gravedad de las acusaciones llevó a Cerdán a dimitir como secretario de Organización del PSOE y a renunciar a su acta de diputado el 12 de junio de 2025. En su comunicado, insistió en su inocencia: «Jamás he cometido ninguna ilegalidad ni he sido cómplice de ninguna», y anunció su intención de declarar ante el Tribunal Supremo el 25 de junio para aclarar los hechos.

Pedro Sánchez en el ojo del huracán

Aunque el informe no menciona directamente a Pedro Sánchez como receptor de mordidas, la UCO apunta a que el presidente estaba al tanto de las irregularidades. Sánchez cesó a José Luis Ábalos en el verano de 2021 por cobrar comisiones a espaldas del partido, lo que sugiere que el líder socialista tenía conocimiento de las actividades ilícitas. Además, Koldo amenazó a Cerdán: «O me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona», insinuando que existían pruebas comprometedoras que podían llegar al presidente.