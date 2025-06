Ayuso se chotea de Bergerot (Más Madrid) por la ‘señorita’ que llevaba un pendrive en ‘los bajos’

Durísima.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a cuenta del enésimo escándalo que sacude al Gobierno de Pedro Sánchez.

La popular ha echado en cara la tibieza con la que critican la corrupción del PSOE, destacando la ausencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Yolanda Díaz, en el pleno del Congreso:

“No es que sean iguales, es que son incluso peores, porque ustedes están amparando la corrupción de Estado. Y lo hacen bajo un ‘jo… venga chicos, no delincáis más, ¡eh! Me enfado y no voy al Congreso de los Diputados, pero que sea la última vez’. Y es así como ustedes combaten la corrupción de Estado que se está comiendo las instituciones”