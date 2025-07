Cristina Cifuentes no se corta con Rojo: “Abascal es lo mejor de Vox»

María Cristina Cifuentes Cuencas (Madrid, 1964) es licenciada en derecho y funcionaria de la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018. Anteriormente, ocupó el cargo de delegada del Gobierno español en la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015.

Es la protagonista de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En una conversación honesta y directa, responde sobre diversos temas personales y de actualidad.

En su intercambio, ha dejado muchas frases y reflexiones interesantes:

“El estado actual de la política en España me preocupa”

“La corrupción del PSOE es de Sánchez y de todo el Gobierno socialista”

“La corrupción del Gobierno de Sánchez y del PSOE es repugnante”

“Me sorprende que lo de los prostíbulos de la familia de Begoña no hubiese salido antes”

“La hipocresía de la izquierda es tremenda: vale todo contra todos menos contra ellos”

“La izquierda ataca a las familias: de mi esposo sacaron cosas que eran mentira”

“Entiendo que Feijóo se harte. La izquierda ataca a las familias; lo hicieron con mi esposo”

“Pese a todo lo que me ha pasado, me considero afortunada por todo lo que he vivido”

“La crisis de los medios y el cambio de paradigma han degradado al periodismo”

“Quizá por la inmediatez pero muchas veces la información no se contrasta y se da por buena”

“El color rojo me ayuda a levantar el ánimo”

“La discrepancia ideológica no debería ser un problema, y menos en las familias”

“En política, cuando estás arriba, todos dicen que eres el mejor, pero cuando caes, te tratan como un apestado”

“Cuando estás cerca de morir, tu percepción de la vida cambia por completo”

“Hacer planes no tiene sentido, hay que vivir”

“Mi vida no ha sido plácida, ha sido de sufrimiento y experiencias intensas”

“Soy del centro: liberal en lo económico pero apoyo el Estado de bienestar”

“Mi hijo lloró al ver el escrache que me hicieron enfrente de mi casa”

“Todos los viernes tenía una manifestación frente a casa, mis hijos tenían miedo”

“El peor escrache me lo hicieron cuando estaba en la UCI, y unos desgraciados gritaban que me muriera”

“Mi salida de la política fue tan traumática que decir que lo pasé mal se queda corto”

“Quien puso en marcha la maquinaria con lo del máster y las cremas tenían como objetivo mi destrucción personal”

“La ‘Ley Trans’ que presentamos era distinta a la que se aprobó: Podemos, PSOE y Ciudadanos la tumbaron”

“No volvería a la política”

“Abascal es lo mejor de Vox, es el más moderado y el que lo tiene más claro”