Carmen Tomás sobre lo más nefasto de Sánchez: “Nunca la familia de un presidente ha estado en el ajo”

Carmen Tomás (Madrid, 1956) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado y colaborado en diversos medios como los periódicos Ya, Diario 16 o Economía 16; la Cadena COPE, TVE y Telecinco.

Actualmente, presenta Economía para todos en EsRadio.

Es la protagonista de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su conversación con el director de este digital ha ofrecido reflexiones muy interesantes:

“Hay que echar a Sánchez”

“Sánchez esta ganando tiempo para intentar resistir”

“A Sánchez solo lo va a echar los informes de la UCO

“Sánchez no llega hasta 2027, no aguanta la Legislatura”

“Sánchez no sabe cuánto falta por salir, mientras más aguante, peor para él”

“Sánchez y compinches llegaron al poder para robar”

“Con 5 millones no habrían podido pagar a las ‘sobrinas’”

“Nunca la familia de un presidente ha estado en el ajo”

“Lo distinto de esta corrupción es que llegaron al poder corrompidos”

“No te puedes fiar de ninguna institución, todas las han colonizado”

“Feijóo está hasta las narices de la hipocresía del PSOE”

“El ataque de Feijóo a Sánchez en el Congreso no fue ni gratuito ni improvisado”

“Feijóo no hubiese dicho a Sánchez lo de la prostitución sin pruebas”

“Yo no reconozco a periodistas que piden en el Congreso echar a otros periodistas”

“Antes los periodistas firmaban manifiestos para que no echaran a compañeros en el Congreso, ahora es al revés”

“Las trincheras han hecho mucho daño al periodismo”

“Hay periodistas que están a los pies de Sánchez sin importar lo que haga”

“Hay periodistas que están acostumbrados a que les den órdenes, por eso no creen que antes no era así”

“Encima de que pagamos muchos impuestos y tenemos unos servicios

“Pagamos impuestos de Suecia y tenemos servicios peor que los de Marruecos”

“Cuanto más acorralada la fiera más peligrosa”

“El Gobierno ha complicado el problema de la vivienda con su Ley”

“Sánchez ha resistido porque es malo y se ha juntado con lo peor de cada casa”