Narciso Michavila desvela a Rojo el impacto de la corrupción en Sánchez: “Está muy tocado”

Narciso Michavila (Madrid, 1965) es doctor en Sociología, Máster en Estadística y Especialista en investigación social. Es más conocido por ser el fundador y presidente de la consultora de investigación y comunicación GAD3. Además, es presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE).

También ha sido comandante de Artillería, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos y portavoz de la Brigada Multinacional Oeste en Kosovo, y profesor universitario en distintas.

Protagoniza la nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para comentar la actualidad política y el impacto de los chanchullos del Gobierno, el partido y el círculo íntimo en la aceptación y preferencia de voto hacia Pedro Sánchez.

En su conversación con el director de Periodista Digital ha dejado frases muy interesantes:

“Sánchez está muy tocado psicológicamente”

“Yo no creo que Sánchez adelante elecciones este año”

“Lo más probable es que el año que viene haya elecciones”

“La caída de Sánchez no es solo por Cerdán”

“El sistema de voto por correo y verificación del voto es muy garantista”

“En 2023 nos equivocamos y lo reconocimos, aunque nunca dimos mayoría absoluta al PP”

“El PP en este momento no tendría mayoría absoluta”

“En 2023 el miedo fue un factor determinante, especialmente en Barcelona”

“Las encuestas funcionan”

“Si Tezanos acertara, el Gobierno tendría Presupuestos”

“El suelo del PSOE es superior al del PP; la izquierda no ha tenido un Ciudadanos”

“Hasta el mes pasado, el PSOE aguantaba pero en este mes se hundido”

“El voto en España está cambiando”

“La integración de los inmigrantes es mucho mejor que en el resto de Europa”

“Los menores de 40 años se están yendo a la derecha como nunca antes”

“Lo de Torre Pacheco no es gratuito, hay voluntad política para que exista”

“Santos Cerdán nos demandó en las últimas elecciones para hacer campaña”

“Hay periodistas que todavía usan al CIS pese al sesgo evidente”

“Lo que más castiga a Sánchez no es la corrupción, sino la incoherencia”

“Es muy difícil que la izquierda forme un Frente Popular”

“Muchos periodistas que hablan de Torre Pacheco no saben ni ubicarlo en el mapa”

“Vox es más fuerte en los pueblos con mayor presión migratoria”

“A Feijóo le diría que nadie gobierna por el desgaste del otro, que tienes que ofrecer una solución”