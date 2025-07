Diputada del PP estalla por la mordaza a los periodistas libres: «¡Es contraria al Estado de derecho!»

Un logro celebrado por el Partido Popular.

Milagros Marcos, portavoz de la formación de Alberto Núñez Feijóo en la Comisión Mixta de la Unión Europea, hizo un alegato a favor de la libertad de prensa y destacó, sobre todo, la labor realizada por nuestro medio.

Como ya saben, el manifiesto presentado por Periodista Digital ante el Parlamento Europeo para, a fin de cuentas, defender al ciudadano y su derecho a ser informado por prensa libre, ha sido aceptado:

En el programa ‘La Retaguardia’, Marcos fue contundente:

Bueno, es defender la libertad de expresión, que es la base de la libertad y la libertad de información. Lo que no se entiende es que ayer se modifique el reglamento del Congreso para que la señora Armengol decida qué periodistas entran y qué periodistas no, qué periodistas informan y qué periodistas no. Es que es absolutamente contrario al Estado de derecho y absolutamente contrario a un Estado democrático. El derecho a la información está avalado, recogido en la Constitución, pero más que eso. Es que hay una regulación europea, un reglamento europeo, desde hace más de dos años. Un reglamento, quiero recordar, es de obligado cumplimiento por los Estados miembros, no admite interpretaciones. Las directivas se transponen y se pueden mejorar, se puede incluso ir más allá de la propia directiva. Pero los reglamentos simplemente se cumplen.

Recordó el intervencionismo del Gobierno Sánchez y la persecución a los medios:

Y el reglamento, respecto a la libertad de prensa, a los medios de comunicación, establece clarísimamente la libertad de información, el apoyo administrativo a todo tipo de medios sin distinción, la exigencia de la pluralidad informativa, que nada tiene que ver con lo que está haciendo este Gobierno. No solo tiene 98 directivas europeas sin transponer, no cumple la regulación europea, sino que el propio informe del Estado de Derecho les viene diciendo año tras año que tienen que mejorar y que tienen que garantizar el derecho a la información. Eso lo está diciendo el informe del Estado de Derecho igual que les dice que tienen que garantizar la independencia de los medios, todos sabemos a lo que nos referimos, la independencia de las instituciones, la independencia judicial, que no tienen que controlar a la Fiscalía , bueno, todo esto se lo viene diciendo año tras año. Hacen exactamente nada. Plantean un plan anticorrupción con cuatro medidas de las que tenían que llevar aplicadas desde el año 22, bueno, algunas desde el año 19 en España y no están aplicando porque están en alguna de las directivas.

Ensalzó el éxito de Periodista Digital por poder ser escuchado en Europa:

Por lo tanto, lo que están haciendo es incumplir no solo la Constitución, no solo el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos, porque no solo es un derecho de los periodistas, es un derecho de todos los ciudadanos a tener información veraz y decidir nosotros qué información es veraz y cuál no, no lo tiene que decidir Sánchez por nosotros, que tontos no somos, somos capaces de pensar, y desde luego cumplir la normativa europea. Con lo cual, yo creo que es un gran éxito que las instituciones europeas escuchen a Periodista Digital porque, insisto, se está incumpliendo flagrantemente la regulación europea que deben cumplir todos los países.

Es más, este es uno de los elementos clave para que aquellos países europeos, aquellos países que quieren entrar en la Unión Europea, no entren si no lo cumplen. Nosotros llevamos tiempo insistiendo en las instituciones europeas que quienes están ya lo deben cumplir exactamente igual o con mucho más motivo que aquellos que quieren entrar, que se tienen que ir adaptando. Si no les dejamos entrar en la Unión Europea porque tienen que garantizar el derecho a la información y la prensa libre, ¿qué hacemos incumpliendo en uno de los países miembros que ya está? Vamos a ver si conseguimos que los informes del Estado de Derecho no solo se cumplan, sino que haya sistemas de control y de sanción para aquellos casos en los que no se cumplen.