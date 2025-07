Koldo le borra la sonrisa a Sánchez con sus guarradas y su chulería: “Lo mando a la…”

Los audios de Koldo García son dinamita pura.

Cada vez que trascienden los mensajes del exasesor de José Luis Ábalos, se encienden las alarmas en Moncloa y Ferraz.

El contenido es, al mismo tiempo, repugnante e inculpatorio, y no deja lugar a dudas sobre la hipocresía del PSOE con el feminismo y la corrupción. Ya ha quedado demostrado que la trama tenía una auténtica adicción a la prostitución y a los chanchullos con contratos públicos.

Pero lo sorprendente de los últimos archivos que han trascendido es el nivel de chulería con el que se expresaba sobre Sánchez uno de los miembros de la banda del Peugeot. En uno de los nuevos audios, de finales de noviembre de 2023, muestra su rebote supremo con la carga de trabajo a la que estaba siendo sometido y no dudó en mandar a esparragar al jefe del Ejecutivo en el transcurso de una conversación telefónica con un amigo mientras iba en un taxi.

“Vamos, tío, estoy… vamos, se me está yendo la vida, colega, yo es que flipo. Sería importante ni que pollas; yo lo que quiero es irme a mi casa, con mi mujer y mi hija. Por culo, toda la vida con las mismas cosas. No, es que como eres importante y España te necesita. ¿Y mi mujer y mi hija? ¡No te jode!

Sí, España, cojones, he dado toda mi vida por España. Ahora voy a dedicarme a lo que me tengo que dedicar. No, no, la semana que viene me quedo en mi casa, con mi mujer y mi hija. No, no, no, yo no voy a ir a ninguna parte. Ya me puede llamar… me llama el presidente y le mando a la mierda. O sea, literal. ¡No te jode! Que me mande al paro si quiere”.