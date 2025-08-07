Abascal estalla tras la excarcelación del agresor reincidente del anciano de Torre Pacheco

Indignado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha utilizado su perfil en la red social X para pronunciarse sobre la puesta en libertad provisional del agresor de un anciano de 68 años en Torre Pacheco (Murcia) y que desató un conflicto en la localidad.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Javier acordó el viernes dejar en libertad con medidas cautelares a I.B., de origen magrebí y reincidente. El hombre había sido detenido cuando se disponía huir a Francia.

La brutal agresión a Domingo generó una oleada de indignación y ha puesto de manifiesto el grave problema que existe actualmente con la justicia. Este individuo es uno de muchos agresores y delincuentes reincidentes, que son puestos en libertad una y otra vez sin haber tenido que cumplir un verdadero castigo por sus delitos, sin importar la gravedad de los mismos.

Por eso, el de Bambú propone llevar a este y a otros malhechores a Moncloa, a las saunas de Sánchez o a la casa de aquellos que defienden la inmigración ilegal en nombre de un buenismo tontarrón que es lo que ha generado esta problemática.

“Que lo lleven a la Moncloa; a las saunas de Sánchez; a las casas de los defensores de la invasión; a Génova 13… a donde sea. Pero no hay derecho a que nuestros abuelos sufran las consecuencias de las políticas suicidas de toda esa patulea de traidores a nuestro pueblo. Siempre amables con los criminales. Siempre crueles con los españoles Los políticos, las leyes , los jueces … solo tiene sentido si protegen a los débiles. Pues parece que todos se han puesto de acuerdo para ponerse del lado de los salvajes.”