EN DIRECTO / ¿Dimisión de Óscar Puente por sus chistes sobre los incendios?

No solo no arregla el caos ferroviario.

Ahora el pirómano, y nunca mejor dicho, de Óscar Puente (PSOE), sale a hacer chistes sobre los incendios que asolan España de norte a sur y de este a oeste.

Y todo con el único objetivo de meterle un rejonazo al Partido Popular, acusando a dirigentes como Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, de no estar presente en el lugar de los hechos hasta horas después o intentar buscar la confrontación con Alberto Núñez Feijóo.

El ministro, que luego borró alguno de sus mensajes, aunque los internautas los capturaron, se llevó una ristra de palos colosal, amén, por supuesto, de que tuvo que escuchar infinidad de veces la palabra dimisión por hacer humor zafio en mitad de una catástrofe ecológica.

