'24X7 VERANO'

EN DIRECTO / ¿Dimisión de Óscar Puente por sus chistes sobre los incendios?

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

Un meme sobre Óscar Puente

El infame 'Oscargután' Puente aprovecha los incendios en España para hacer chistes contra el PP

No solo no arregla el caos ferroviario.

Ahora el pirómano, y nunca mejor dicho, de Óscar Puente (PSOE), sale a hacer chistes sobre los incendios que asolan España de norte a sur y de este a oeste.

Y todo con el único objetivo de meterle un rejonazo al Partido Popular, acusando a dirigentes como Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, de no estar presente en el lugar de los hechos hasta horas después o intentar buscar la confrontación con Alberto Núñez Feijóo.

El ministro, que luego borró alguno de sus mensajes, aunque los internautas los capturaron, se llevó una ristra de palos colosal, amén, por supuesto, de que tuvo que escuchar infinidad de veces la palabra dimisión por hacer humor zafio en mitad de una catástrofe ecológica.

Para comentar este y otros asuntos que vertebran la actualidad en España estarán presentes en el plató de ’24X7 Verano’ de este 12 de agosto de 2025 Alicia Bódalo, locutora de radio y el influencer Jesús Vega.

Todo bajo la dirección y presentación de Josué Cárdenas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

IMPRESIÓN 3D

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]