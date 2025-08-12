José Rosiñol lanza una seria advertencia sobre cómo el sanchismo está socavando la democracia

Claro y contundente.

José Rosiñol se marca este 12 de agosto de 2025 una tribuna en ‘The Objective‘ en el que denuncia con precisión de cirujano las tácticas del sanchismo para socavar por completo la democracia y los peligros que ello conlleva.

Denuncia la adicción del actual presidente, Pedro Sánchez, a abusar del procedimiento de urgencia para sacar lo que en muchas ocasiones vería rechazado:

En los últimos años, el debate legislativo ha sido sustituido por un procedimiento de urgencia permanente. Todo es una emergencia y todo es tensión, una tensión que distorsiona la realidad y desplaza la toma de decisiones desde la cabeza hasta las vísceras. El decreto-ley, concebido como un instrumento excepcional para situaciones extraordinarias, se ha convertido en el vehículo ordinario para alterar de forma profunda nuestra arquitectura política y social. La urgencia ya no está dictada por la materia, sino por la aritmética parlamentaria. Y lo que debía ser una democracia deliberativa se ha transformado en una democracia de supervivencia, revestida de autoritarismo blando, donde la prioridad no es el consenso, sino la obsesiva continuidad en el poder.

Lo más inquietante de esta deriva no es solo el debilitamiento de los contrapesos institucionales, sino la mutación mental que la acompaña. La izquierda española actual parece haber retomado, con sigilo, la lógica de la izquierda de entreguerras: aquella que consideraba legítima la democracia únicamente si aseguraba la hegemonía de sus partidos. Del socialismo excluyente de Largo Caballero al comunismo que operaba como brazo de Stalin, la lección parece clara.

El problema, a su entender, es que la costumbre derive en ley y luego se haga uno uso desenfrenado de un mecanismo carente de control:

Lo más grave es que estas prácticas, una vez normalizadas, podrán ser utilizadas por cualquier signo político en el futuro. Y, lo que es peor, están cimentando un proyecto de Estado plurinacional en el que la única nación que quedará relegada –o convertida en un decorado– será España. La monarquía pasaría a ser historia y emergería una república confederal impuesta por hechos consumados, sin consulta ni deliberación pública.

Propone varios puntos para evitar que España entre en una especie de frenopático:

Blindar los contrapesos reforzando la independencia de los órganos de control, limitando los nombramientos partidistas y exigiendo mayorías cualificadas para reformas clave.

Reducir el abuso del decreto-ley devolviendo esta figura a su naturaleza excepcional, con controles previos y posteriores más estrictos.

Fortalecer la deliberación parlamentaria promoviendo el acuerdo transversal y penalizando el bloqueo sistemático.

Educar en cultura constitucional para generar un consenso básico sobre el pluralismo y el respeto a las reglas, gobierne quien gobierne. Cambiar la ley electoral para garantizar una representación más proporcional y reducir el peso desmedido de partidos minoritarios en la gobernabilidad.

Cambiar la ley de partidos introduciendo democracia interna real, transparencia financiera absoluta, límites claros a la perpetuación de liderazgos y rendición de cuentas efectiva ante los votantes.

No se trata de nostalgia institucional, sino de una apuesta por el futuro. La fortaleza de una democracia no se mide solo por su capacidad de resistir crisis externas, sino por su habilidad para impedir que el poder coyuntural capture el sistema y reduzca a los ciudadanos a opciones binarias.

Asevera que resulta perentorio mantener ese sistema de contrapesos: