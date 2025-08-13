¡Primeras imágenes de Torrente 6 contra VOX y Abascal!

Que VOX está subiendo como la espuma es algo que ya no se discute.

La formación de Santiago Abascal ha sacado rédito de acontecimientos como los acaecidos en Torre Pacheco o en Jumilla, en la Región de Murcia, para fijar posición con respecto a un tema controvertido, la inmigración ilegal y las imposiciones que pretenden llevar a cabo comunidades como la musulmana.

De ahí que la nueva entrega de ‘Torrente‘, el personaje encarnado por Santiago Segura, haya optado por centrar su sexta entrega en la gran pantalla inspirándose en el presidente de VOX.

Eso sí, un intento más bien burdo y exagerado, tratando, una vez más, de hacer una caricatura desdibujada y falaz del líder de la tercera fuerza política de España.

Sobre este y otros asuntos se hablará largo y tendido en esta nueva entrega del programa ’24×7 Verano’ (Periodista Digital) de este 13 de agosto de 2025, todo con la dirección y presentación de Josué Cárdenas.