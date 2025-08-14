'24X7 VERANO'

Nueva estrategia de Sánchez: ¡Rufián presidente de la República!

Es lo que faltaba por ver.

Pero un país como España que en poco tiempo ha padecido una pandemia mortífera, una DANA destructiva, una Filomena, la erupción de un volcán o un apagón, tampoco sería tan extraño toparse con alguien como Gabriel Rufián como futurible presidente de una República.

De hecho, a Pedro Sánchez no le importaría desviar el foco del debate y darle todo el protagonismo al líder de ERC.

Para hablar sobre este y otros asuntos, Josué Cárdenas, director y presentador de ‘24X7 Verano‘, contará desde el plató de Periodista Digital y con conexiones, con los mejores analistas. No se lo pierdan.

Estarán ‘El Dioni’, vigilante de seguridad, Fernando Hernández, portavoz de VOX en El Molar (Comunidad de Madrid) y Norberto Pico, jefe nacional de Falange.

