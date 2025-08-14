Nueva estrategia de Sánchez: ¡Rufián presidente de la República!

Es lo que faltaba por ver.

Pero un país como España que en poco tiempo ha padecido una pandemia mortífera, una DANA destructiva, una Filomena, la erupción de un volcán o un apagón, tampoco sería tan extraño toparse con alguien como Gabriel Rufián como futurible presidente de una República.

De hecho, a Pedro Sánchez no le importaría desviar el foco del debate y darle todo el protagonismo al líder de ERC.

