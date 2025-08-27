  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN X

La ‘contundente’ respuesta de Xavier García Albiol a Cuatro por su despiste: “¡Por ahí sí que no!”

El alcalde de Badalona comenta el rótulo que le colocaron durante su entrevista en el programa 'En boca de todos'

Xavier García Albiol
Xavier García Albiol
Archivado en: Periodismo Online | Xavier García Albiol

Más información

García Albiol arremete contra María Jesús Montero por sus críticas a la absolución de Alves: "Analfabeta"

García Albiol arremete contra María Jesús Montero por sus críticas a la absolución de Alves: "Analfabeta"

Tremendo zasca de Xavier García Albiol a Ramón Espinar cuando el expodemita critica su actuación frente a una okupación

Tremendo zasca de Xavier García Albiol a Ramón Espinar cuando el expodemita critica su actuación frente a una okupación

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha enviado un mensaje al canal de Mediaset después de percatarse del rótulo que le habían puesto en una entrevista.

El popular ha participado en el matutino En boca de Todos para responder a las críticas que aseguran que la delincuencia ha aumentado en el municipio pese a que las cifras oficiales señalan lo contrario. Además, ha vuelto a exigir una nueva normativa que castigue con firmeza a delincuentes reincidentes, así como contra la okupación.

Después de su intervención en el programa ‘En boca de Todos’, el edil catalán se ha percatado de que hubo un despiste en la identificación que suele aparecer en los distintos medios audiovisuales cuando una persona interviene.

Y vaya que ha sido curioso el despiste, ya que le han colocado como “Miss Trans España 2025”.

Compartiendo una captura de pantalla del momento en su cuenta de X (antigua Twitter), Albiol ha publicado un texto choteándose de la pifia del equipo de Cuatro.

“Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en @cuatro, @EnBocaDe_Todos
y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título”.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]