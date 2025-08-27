La ‘contundente’ respuesta de Xavier García Albiol a Cuatro por su despiste: “¡Por ahí sí que no!”

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha enviado un mensaje al canal de Mediaset después de percatarse del rótulo que le habían puesto en una entrevista.

El popular ha participado en el matutino En boca de Todos para responder a las críticas que aseguran que la delincuencia ha aumentado en el municipio pese a que las cifras oficiales señalan lo contrario. Además, ha vuelto a exigir una nueva normativa que castigue con firmeza a delincuentes reincidentes, así como contra la okupación.

Después de su intervención en el programa ‘En boca de Todos’, el edil catalán se ha percatado de que hubo un despiste en la identificación que suele aparecer en los distintos medios audiovisuales cuando una persona interviene.

Y vaya que ha sido curioso el despiste, ya que le han colocado como “Miss Trans España 2025”.

Compartiendo una captura de pantalla del momento en su cuenta de X (antigua Twitter), Albiol ha publicado un texto choteándose de la pifia del equipo de Cuatro.

“Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en @cuatro, @EnBocaDe_Todos

y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título”.