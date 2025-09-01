Lo avisamos hace 6 años: lo de Hortaleza es otra muestra del peligro de la inmigración ilegal

Este fin de semana, la noticia de que un menor no acompañado (MENA) escapó de un centro de acogida y violó a una niña de 14 años volvió a poner de manifiesto el peligro de la inmigración ilegal descontrolada que fomenta el Gobierno de Pedro Sánchez y que la izquierda defiende amparándose en un buenismo inútil y contraproducente.

Y desde Periodista Digital lo avisamos hace 6 años. Precisamente, este digital realizó un reportaje sobre la delicada situación del centro de Hortaleza y la preocupación de los vecinos:

“Los vecinos del barrio madrileño tienen pánico a los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) que se encuentran en la Residencia de Primera Acogida y que en los últimos meses han protagonizado multitud de conflictos: robos, amenazas y episodios violentos que convierten el distrito en una zona insegura”.

Sin embargo, otros medios intentaron menospreciar no ya el trabajo periodístico de este medio, sino la denuncia ciudadana sobre lo que sucedía en el centro. Y, como siempre, solo cuando los crímenes son más graves y escabrosos se toman en serio las críticas de la gente.

El Gobierno y la inmigración ilegal

El negocio de la inmigración ilegal cada vez es más grande y rentable para las mafias que trafican con personas. Y el Ejecutivo socialista, además de no establecer medidas efectivas para luchar contra la trata, tampoco asume un papel relevante para hacerse cargo de las personas que ingresan en nuestro territorio.

Lo único que hace es tensionar más la situación con un reparto torticero de personas entre comunidades, excluyendo al País Vasco y a Cataluña. Otra muestra de esta inacción del Gobierno Sánchez es el hecho de que no ofrece información suficiente sobre los antecedentes de los menas que son acogidos en los distintos centros.

