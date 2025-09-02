Del masaje en TVE a la humILLAción con Puigdemont: la desesperación de Sánchez se nota en su cara

Desesperado.

Es el mejor adjetivo para definir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este momento. Y no por los fuegos que abrasaron media España ni por la agresión sexual a una menor por parte de un mena en Hortaleza. Ni siquiera por permanecer en el poder.

El líder del PSOE está cada vez más cadavérico por los procesos judiciales derivados de la corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

El marido de Begoña apareció anoche, después de más de 14 meses sin acudir a ningún medio, para una entrevista-masaje en TVE, o mejor dicho, en ‘TeleSánchez’. El presidente tuvo el tupé de afirmar que él tiene Presupuestos —cuando son de la Legislatura pasada, con otro Gobierno— y de atacar de nuevo al Poder Judicial.

Pepa Bueno estuvo de diez en su papel de palmera. Si bien es cierto que planteó temas incómodos, en ningún momento fue incisiva ni le paró los pies a las mentiras y vueltas retóricas del mandatario. Ni siquiera cuando afirmó que seguiría en el poder aunque no tenga Presupuestos. Hasta tal punto, que la entrevistadora aseguró que Sánchez sufre una “campaña de deshumanización extraordinaria”, como si no fuera el primero en insultar.

El masaje le servirá al marido de Begoña para recuperar la flexibilidad necesaria para humillarse de nuevo ante Carles Puigdemont. Aunque no será él en persona. El dudoso honor de ir a lavar la imagen del prófugo de la Justicia le ha correspondido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El líder del PSOE catalán criticó con dureza en 2018 al entonces presidente catalán, Quim Torra, por reunirse justamente con el líder de Junts, ya en su condición de fugado:

“El señor Torra comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont y, por tanto, poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que le conviene a Cataluña. Lo que hace no es gobernar, sino ir a pedir y a recibir instrucciones de Puigdemont, que es una persona que ha huido de Cataluña (…) Esto es un intento constante del independentismo de desprestigiar la democracia española, el Estado de derecho español y al Poder Judicial”.

Pero el caso de Illa es, si cabe, todavía más grave, porque no ha aclarado cuál es el objetivo de la reunión. ¿Acude a ella como presidente de la Generalitat o como emisario del PSOE? ¿Comprometerá recursos del Estado para contentar al independentista, cuando existe un claro conflicto de intereses? ¿No había nadie más indicado en el PSOE para asumir el papel que cumplía Santos Cerdán?

Este y otros temas serán tratados este martes, 2 de septiembre, en el ‘24×7’ presentado por Bertrand Ndongo y con la participación del presidente de elCatalán.es, Sergio Fidalgo.