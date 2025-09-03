'24X7'

Sánchez se pone a cuatro patas ante Puigdemont, confiando en que le permita seguir chupando del frasco

Archivado en: Periodismo Online

La humillación no cesa.

Pedro Sánchez sabe que su permanencia en La Moncloa depende de los independentistas vascos y catalanes. Y está dispuesto a todo con tal de seguir en el poder y, de paso, evitar cualquier posible implicación en los procesos judiciales que investigan a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

El enésimo ejemplo ha sido el patético encuentro que ha tenido el presidente del Parlament, Salvador Illa, con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, para tratar no se sabe exactamente qué.

Y es que el líder del PSOE catalán se ha limitado a decir que “el diálogo es el motor de la democracia” sin explicar los asuntos que trataron. ¿Fue como presidente catalán o como emisario de Sánchez, tomando el papel de Santos Cerdán? ¿Qué promesas hizo al líder de Junts?

En realidad, da igual. Porque Sánchez está dispuesto no solo a entregar más competencias, como la Hacienda catalana; o dinero, como el cupo catalán; sino también a aceptar atropellos constitucionales, como la amnistía y, por supuesto, el referéndum.

Pese a que lo disfracen de “normalidad democrática” y afirmen falazmente que son elementos necesarios para “la paz y convivencia en Cataluña”, lo cierto es que la gobernabilidad de todo el país depende exclusivamente de quienes quieren romper la nación.

No se puede ni normalizar reunirse con prófugos de la Justicia ni con terroristas que no se han arrepentido de sus delitos. Y menos todavía con aquellos que tienen como fin último la destrucción de España.

Este y otros asuntos son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este miércoles, 3 de septiembre, junto al empresario Mariano Calabuig.

TIENDAS

TODO DE TU TIENDA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas de tu tienda online favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]