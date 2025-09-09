La exmujer de Ábalos desvela que Sánchez estaba al tanto de los chanchullos de la trama Koldo

Se confirma lo que ya sabíamos.

La caída en desgracia de José Luis Ábalos, al ser purgado como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en julio de 2021 por Pedro Sánchez, nunca ha sido explicada.

El presidente del Gobierno nunca ha detallado cuál o cuáles fueron las razones para defenestrar a quien era en ese momento su hombre de confianza.

Cabe recordar que lo defendió cuando ya había informaciones, en 2020, sobre sus comportamientos e incluso tras un episodio tan polémico como su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El líder del PSOE salió en su defensa afirmando que “el ministro tiene todo mi respaldo, mi apoyo y afecto”.

Más llamativo todavía es que lo haya rescatado para la política nacional en 2023, al avalar que fuese el número 2 en las listas del PSOE por Valencia en las últimas elecciones generales del 23 de julio de ese año. Nuevamente, sin dar ningún tipo de argumento para esta decisión.

“Si voy en las listas al Congreso es porque lo ha querido Pedro Sánchez”, afirmó Ábalos en una entrevista publicada en La Vanguardia un mes antes de los comicios.

Pero, ante el silencio oficial, una voz ha surgido para desatar el enésimo seísmo en Moncloa. La exmujer de Ábalos, Carolina Perles, habló largo y tendido sobre Sánchez, el exministro, Koldo y el PSOE.

La mujer asegura que el marido de Begoña llamaba al ahora diputado casi todos los días y que, incluso, presenció una conversación telefónica en la que el presidente le reclamaba al ahora diputado por “ir por libre”.

Otro aspecto vomitivo es que Perles avisó a distintos altos cargos del PSOE sobre la vida disoluta de su exmarido. Desveló que se lo contó a Adriana Lastra y a Maritcha Ruiz Mateos sobre el hecho de que consumía prostitución; pero además acudió a Nadia Calviño y a Carmen Calvo. Y se encontró con la misma respuesta por parte del sector feminista del PSOE: la nada.

