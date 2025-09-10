Begoña en el banquillo y Sánchez, arrinconado en el Congreso: la corrupción hunde al líder del PSOE

Miércoles negro para el marido de Begoña.

Pese a las múltiples cortinas que el presidente del Gobierno lanza cada semana, la corrupción sigue hundiéndole.

Los casos de corrupción de su Ejecutivo, de su partido y de su círculo íntimo siguen avanzando en las sedes judiciales y el cerco se estrecha en torno a Pedro Sánchez.

Si ayer el peso mediático se lo llevó la trama de corrupción conocida como el caso Koldo, gracias a las explosivas declaraciones de Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, hoy es el turno de Begoña Gómez.

La esposa del presidente declara en los juzgados de Plaza Castilla en Madrid por el quinto delito que le imputa el juez Peinado en la causa que le señala por sus presuntos chanchullos. Tendrá que responder por una supuesta malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa.

Más temprano, Álvarez acudió al juzgado aunque se acogió a su derecho a no declarar. Es más que probable que Begoña haga lo mismo. Sin embargo, la humillación y degradación de las instituciones se profundiza con cada escándalo y nueva afrenta del Gobierno Sánchez.

Mientras tanto, el líder del PSOE se ha llevado varias bofetadas en el Congreso de los Diputados.

Por un lado, en la sesión de control ha tenido que soportar los reclamos de Núñez Feijóo y Abascal por su nefasta gestión y la corrupción que le carcome.

Por otro, se lleva la enésima derrota parlamentaria, exponiendo no solo su debilidad política sino su mentira sobre la supuesta mayoría social que le ha votado.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este miércoles, 10 de septiembre, junto a los periodistas Eduardo García Serrano y Álvaro Olloqui.