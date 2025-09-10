GRAN ESTRENO / ‘Son las 8 y no he cenado’: Luis María Pardo lo cuenta todo sobre la declaración de Begoña Gómez

Día negro para Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno no solo fue vapuleado en el Congreso de los Diputados en la vuelta a la actividad parlamentaria.

También sufrió en el escaño la noticia del día, que no era otra que la cuarta visita de su mujer, Begoña Gómez, al juzgado del magistrado Juan Carlos Peinado.

Desde el verano de 2024 la pentaimputada esposa del jefe del Ejecutivo socialcomunista y líder del PSOE trata de eludir con su silencio la acción de la Justicia, pero lo único que ha logrado es que después de cada visita a los juzgados acabe sumando un delito más.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 10 de noviembre de 2025 en el estreno de ‘Son las 8 y no he cenado‘, el espacio semanal que dirige y presenta Josué Cárdenas en Periodista Digital.

El invitado será Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, quien contará con pelos y señales todo lo sucedido en relación a la declaración de Begoña Gómez en el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en la Plaza de Castilla.