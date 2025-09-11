Sánchez no soporta el jarabe democrático y aumenta la guardia pretoriana de Begoña

No puede pisar la calle. Y lo sabe.

El miedo recorre Moncloa y domina a Pedro Sánchez.

Tras llevarse un varapalo tremendo en el Congreso de los Diputados al tumbarle la reducción de la jornada, demostrando que no tiene mayoría parlamentaria, el presidente se fue al cine con Begoña Gómez y tuvieron que salir por la puerta de atrás después de haber sido abucheados en la entrada, dejando claro que tampoco cuenta con una mayoría social, como repite una y otra vez.

En el Parlamento, se llevó una lluvia de zascas por parte de Núñez Feijóo y de Abascal, que le echaron en cara toda la corrupción que le rodea. Después vino el mazazo político con la enésima derrota en la votación de una medida, demostrando que es incapaz de gobernar y que preside un Gobierno inútil.

Por si fuera poco, ese mismo día, su mujer tuvo que declarar por cuarta ocasión en los juzgados de Plaza de Castilla, debido al quinto delito que le ha imputado el juez instructor en la causa —malversación—, que se suma a los de apropiación indebida, intrusismo profesional, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Pero seguramente, con su ego, lo que más le dolió fue lo que pasó por la tarde. Sánchez acudió a los cines de Callao, en plena Gran Vía madrileña, para asistir al preestreno de la última película del director Alejandro Amenábar, titulada El cautivo, sobre el histórico escritor Miguel de Cervantes.

Pese a estar rodeada por una decena de escoltas, la pareja presidencial fue abucheada cuando fue reconocida, incluso entrando por un acceso secundario. Por supuesto, no faltó el éxito del verano, que sonó por toda España: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”.

Después de sufrir un pequeño jarabe democrático, la estrategia del presidente para evitar nuevos insultos fue salir separado de su mujer y por otros accesos secundarios, mientras se implementaba otro dispositivo para impedir que la prensa captara imágenes del momento. Algo que, finalmente, no pudieron evitar.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 11 de septiembre, junto al analista Carlos Paz.