Espinosa de los Monteros anuncia su nuevo proyecto vaticinando cuándo se hará realidad la peor pesadilla de Sánchez

Iván Espinosa de los Monteros vuelve a la primera línea política.

Quien fuera portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, ahora regresa al ruedo con un nuevo proyecto, Atenea.

En una entrevista en ‘The Objective‘ detalla las líneas maestras de su iniciativa:

Estoy preparando un centro de pensamiento. Lo presentaremos el día 25 de septiembre y se trata de una institución de la sociedad civil cuyo objetivo fundamental será analizar distintos sectores de la vida de España que se pueden mejorar, y hacerlo coordinándose con gente profesional del sector privado. Es decir, hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo mal y hacer una serie de propuestas que sean un poco disruptivas, pero siempre dentro de la legalidad vigente, sin necesidad de generar cambios constitucionales. Haremos propuestas que puedan poner a España por el sendero del crecimiento económico, de la estabilidad social, del cumplimiento de las leyes…

Sobre quiénes formarán su proyecto, Espinosa se mostró más hermético:

Hay un equipo alrededor de gente profesional, que viene en su mayor parte del sector privado y algunos también del servicio público, esencialmente de PP, Ciudadanos y VOX, queremos decir los nombres poco a poco.

Quiso matizar que Atenea no es un partido político:

Esto no es un partido político, es un centro de pensamiento. En España hay poca sociedad civil, y la poca que hay la ha generado la izquierda: sindicatos, ONG, asociaciones vecinales… Todo ello fuertemente financiado con fondos públicos. Por cierto, Atenea es una entidad absolutamente privada que no quiere ni tiene ningún tipo de financiación pública. Pero la izquierda es la que va generando cambios culturales a base de ir generando primero esa demanda desde la sociedad civil. Y la derecha, o lo que no es izquierda, aunque empiece a tener algunos vehículos, no tiene suficientes. Es necesario que haya voces del otro lado.

Aseguró que ve las elecciones generales para 2027, coincidiendo con las municipales y autonómicas:

Mi intuición es que serán en mayo de 2027, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. La derecha está creciendo, luego Sánchez querrá alargar la legislatura lo máximo posible, pero si adelanta dos meses, que no es adelantar realmente, tendrá a su favor un gran factor, que es que todos sus alcaldes y candidatos se movilicen y arrastren el voto también para las generales, que de otra manera no es tan fácil que suceda, porque yo no veo que el Partido Socialista esté hoy enérgicamente apoyando a su líder.

Y Espinosa consideró que Alberto Núñez Feijóo será el presidente del Gobierno de España: