Rosana Laviada durísima contra ‘TeleSánchez’: “En TVE ya no hay periodistas, hay activistas»

Rosana Laviada es una periodista madrileña (12 de febrero, 1975) con más de veinte años de experiencia, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.

Ha trabajado en COPE, ONDA CERO y hasta en LA SER.

Actualmente es subdirectora e informativa principal del programa ‘Es la Mañana de Federico’ en esRadio, donde se ha consolidado como una voz relevante en el análisis político y social.

Laviada destaca por su trayectoria en radio y televisión, su vinculación a temas de actualidad y su presencia en debates claves sobre política española, medios, cultura y sociedad.

Es la nueva protagonista de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha analizado la actualidad política nacional e internacional, dejando unas reflexiones muy interesantes: