Rosana Laviada durísima contra ‘TeleSánchez’: “En TVE ya no hay periodistas, hay activistas»

Rosana Laviada es una periodista madrileña (12 de febrero, 1975) con más de veinte años de experiencia, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense.
Ha trabajado en COPE, ONDA CERO y hasta en LA SER.
Actualmente es subdirectora e informativa principal del programa ‘Es la Mañana de Federico’ en esRadio, donde se ha consolidado como una voz relevante en el análisis político y social.
Laviada destaca por su trayectoria en radio y televisión, su vinculación a temas de actualidad y su presencia en debates claves sobre política española, medios, cultura y sociedad.
Es la nueva protagonista de Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha analizado la actualidad política nacional e internacional, dejando unas reflexiones muy interesantes:
“Kirk tenía una capacidad de convocatoria tremenda, no era un simple seguidor de Trump”
“La izquierda está justificando y trivializando el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk”
“La manipulación del lenguaje es tremendo”
“Cayetana Álvarez de Toledo reflexionando sobre el asesinato de Kirk, recuerda que en España ya nos han matado”
“El asesinato de Kirk tendrá consecuencias”
“La degradación de la prensa es tremenda, solo hay que recordar lo que pasó en el Congreso con Pablo Iglesias o Mertxe Aizpurua”
“Félix Bolaños genera violencia con frases como ‘socialismo o barbarie’”
“En TVE ya no hay periodistas, hay activistas. Y lo peor es que se está normalizando”
“Hay que verificar que Sánchez cuenta con las capacidades físicas y mentales para seguir en el cargo”
“Sánchez estaría generando una crispación mayor para sacar provecho en las elecciones”
“Lo de ayer en el Congreso es una muestra de cómo el Gobierno Sánchez para aumentar la crispación”
“Sánchez va a convocar elecciones solo cuando le convenga. En los próximos meses van a pasar cosas importantes”
“Zapatero es la puerta de entrada de los regímenes de Chine e Irán en España”
“Estados Unidos está cerca de retirarle la visa a Zapatero”