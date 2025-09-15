Encuesta: PP y un VOX disparado ya suman 206 escaños; PSOE y Sumar pierden 3,1 millones de votos

Los datos están ahí.

De acuerdo que se trata de una foto fija.

Pero ya son demasiadas las instantáneas que se vienen repitiendo los fines de semana y cada lunes.

En esta oportunidad, aunque la suma del centro-derecha vuelve a estar por encima de los 200 escaños, lo cierto es que hay un factor diferencial.

Y es que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se queda estancado en los 137 escaños que obtuvo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, según el sondeo del diario ‘ABC‘, aunque en el que ofreció Hamalgama para ‘Vozpópuli‘ llegaría hasta los 152.

Es VOX, en cambio, quien prácticamente duplica el botín de parlamentarios que sacó en esa cita con las urnas y pasaría de 33 a tener 61, tal y como arroja el estudio de GAD3 para el rotativo de Vocento. ‘Vozpópuli’, por su parte, le otorga a los de Santiago Abascal una subida más que importante hasta llegar a los 54, dos más que el mejor resultado logrado y que fue en las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Quienes se pegan el talegazo irremediable son las formaciones de izquierda.

El PSOE, no obstante, aún conserva los tres dígitos, pero cada vez más cerca de acercarse a esa barrera de los 100 que de los 121 de la última cita con los colegios electorales. Ahora, según ambos sondeos, estaría en una horquilla de 106-107.

Ese resultado imposibilita a Pedro Sánchez cualquier reedición de su alianza Frankenstein.

Más aún porque Sumar, su socio en el Gobierno, también sufre una debacle colosal. De los 31 que sacó la formación de Yolanda Díaz, la cuestión se pone ahora en unos 7-10 representantes en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Las formaciones independentistas y nacionalistas se moverían en las aguas de 6-8 escaños, siendo las más afortunadas EH Bildu y ERC, con ocho actas parlamentarias por cabeza, mientras que PNV y Juntos por Cataluña habrían de conformarse con media docena de asientos en la Cámara Baja.

El Bloque Nacionalista Gallego obtendría dos, Coalición Canaria, uno. Unión del Pueblo Navarro y Se Acabó la Fiesta se quedarían sin representación en el Congreso de los Diputados.