Sánchez en capilla: Cerdán seguirá en prisión y la ex mujer de Ábalos sigue cantando

La cortina de humo de Pedro Sánchez con La Vuelta se disipa.

El vergonzoso episodio de este fin de semana en la última etapa de la competición ciclista solo ha servido para que el presidente del Gobierno hunda todavía más la imagen del país y distraiga a la opinión pública un día.

Sin embargo, la realidad es tozuda y se empeña en recordarle al marido de Begoña que los escándalos de corrupción que rodean a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo no los puede ocultar ni siquiera promoviendo el sabotaje de la mayor prueba ciclista de España al tiempo que permitió hechos violentos usando la causa palestina con una bajeza moral con la que se supera.

Así las cosas, su exhombre de confianza, Santos Cerdán, seguirá en la prisión de Soto del Real después de que la Fiscalía Anticorrupción se mostrara en contra de su puesta en libertad y el juez instructor de la causa descartara la existencia de un “siniestro complot” en su contra. Recuerdan que el riesgo de destrucción de pruebas sigue vivo, por lo que no ven razones para que abandone el centro penitenciario.

Y mientras tanto, Carolina Perles, exmujer de Ábalos, ha vuelto a contar más episodios de su vida con el exministro. Desveló que escribió a Begoña Gómez contándole sus penas y que en un momento dado la “dejó en visto”. Además, en la entrevista emitida por Telecinco trascendió que la destitución de quien era la mano derecha de Sánchez se debió a la existencia de un dossier con toda la información de los negocios que le vinculan con su hijo y Víctor de Aldama, por lo que Iván Redondo le “advirtió” de que le podían cesar.

