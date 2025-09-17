  • ESP
'LA BURBUJA'

Sánchez sopesa convocar elecciones a la vez que Mañueco

¿Será el inicio de 2026 donde haya un overbooking electoral?

Por lo pronto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ya ha anunciado que los comicios autonómicos serán el 15 de marzo de 2026.

Pero igual no es el único dirigente que se apunta a esa fecha.

Andalucía, que también tiene elecciones en 2026, pero en el mes de junio, podría adelantarlas a esa fecha, aunque parece que Juanma Moreno Bonilla estaría dispuesto a llegar hasta el tope de su mandato para que la socialista Maria Jesús Montero (PSOE) se cueza en su propia salsa.

Y como no hay dos sin tres, también puede apuntarse a la ‘fiesta’ el socialista Pedro Sánchez acuciado por toda una serie de escándalos que no le dejarían acabar la legislatura hasta finales de 2027.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 17 de septiembre de 2025 en ‘La Burbuja’, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Josué Cárdenas.

