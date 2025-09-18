En Moncloa saltan las alarmas y Sánchez acusa a Podemos de intentar provocar elecciones

En Moncloa hay miedo.

Podemos ha decidido tensar la cuerda, desafiando no solo al Gobierno Sánchez, sino a todo el bloque Frankenstein que sostiene la legislatura.

Desde que el marido de Begoña eligió a Yolanda Díaz como socia preferente, los morados se han mostrado abiertamente desafiantes contra el presidente del Gobierno. Y la situación ha ido empeorando con el paso de los meses, hasta que han decidido lanzar una ofensiva política que amenaza la estabilidad de la coalición y desconcierta a ERC, Bildu, BNG, además de a los derechistas PNV y Junts.

Debido a la debilidad del líder del PSOE, el “no a todo” de los de Pablo Iglesias es un golpe que complica todavía más la aritmética parlamentaria de Sánchez, al que ya no le bastaría seguir entregando órdagos al prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.

Con el tema de Gaza, los podemitas han recobrado cierta relevancia y podrían aprovechar este impulso para intentar capitalizar el descontento y, especialmente, recuperar el espacio político perdido frente a Yolanda Díaz y los suyos.

“No estamos entendiendo la posición de Podemos, ni en este tema ni en muchos otros. ¿Por qué ese intento de aparentar que cosas que antes apoyaban, ahora no?”, dijo ayer ‘Chiqui’ Montero en el Congreso de los Diputados.

Pese al desconcierto del PSOE, la estrategia de los podemitas es clara: romper frontalmente con Sánchez, al que ven como el responsable de su debacle, y sacar el máximo rédito electoral posible.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este jueves, 18 de septiembre, junto al periodista de La Razón, Álvaro Olloqui.