KO a Sánchez: PSOE imputado y Begoña al borde de prisión

Rebeca Crespo pasa revista a la actualidad política en una nueva edición de La Frontera.

En el programa de este jueves, 18 de septiembre, analizamos una realidad política que no deja indiferente a nadie: desde el conflicto en Oriente Próximo, con sus réplicas en el ámbito nacional, hasta el último rumor que domina el panorama: un posible adelanto electoral, que muchos sospechan ante la entrada en modo campaña de Pedro Sánchez y de toda la izquierda.

En medio, abordamos la situación judicial del marido de Begoña. Los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del presidente del Gobierno. El PSOE está en capilla y su mujer, corre el serio peligro de entrar a prisión por la causa que la señala de hasta cinco delitos.