Marcos Ondarra, incrédulo ante un adelanto electoral de Sánchez: «Me dicen que en abril de 2026, pero no veo por qué»

Marcos Ondarra (Pamplona, 1996) es graduado en Periodismo y Filosofía por la Universidad de Navarra. Ahora forma parte de la sección Nacional de ‘The Objective‘. Anteriormente, ha trabajado en ‘Diario de Navarra‘ y ‘El Español‘ como corresponsal de Deportes y responsable de la Comunidad de Madrid, respectivamente. También es colaborador en distintos medios, donde analiza la actualidad social y política de España.

En esta entrevista con Alfonso Rojo para ‘Tiempo de Hablar‘ (Periodista Digital) dejó varios titulares:

«Es evidente la degradación del periodismo».

«Ahora cuando ligas, ocultas que eres periodista porque se cree que la profesión no es muy digna ni bien pagada».

«El poder quiere procurarse el favor del medio más leído».

«Por salud mental, me he prescrito no ir por el Congreso de los Diputados».

«En algunos sitios, a la apm se la llama la asociación de periodistas pedretes».

«Es un disparate darle a los políticos la oportunidad de decidir quién es y quién no periodista».

«No voy al Congreso porque no me gusta como se opera allí con la prensa».

«Lo digno como periodista, cuando no te dan la palabra, es rebelarse».

«Mi idea inicial era ser profesor, pero circunstancialmente acabé como periodista».

«Hoy en día no tiene sentido darse golpes de pecho y alegar que uno es periodista cuando casi es una deshonra».

«Álvaro Nieto me convenció en una comida para pasar de ‘El Español’ a ‘The Objective’».

«El único dirigente que ha venido con un plan claro tras las vacaciones es Sánchez. ahora con el espantajo de Gaza».

«Sumar y Podemos se han quedado fuera de juego con Palestina, Sánchez les ha fagocitado quitándoles esa bandera».

«Sánchez entregó el Sáhara a Marruecos de una manera muy oscura».

«Sánchez instrumentaliza causas como la de Gaza mientras le dé réditos».

«Me han deslizado que en abril de 2026 Sánchez podría convocar elecciones, pero creo que no se va a ir ni con agua caliente».

«Para Sánchez casi es deseable un nuevo escándalo porque así no se habla de los anteriores».

«No veo razones por las que Sánchez quiera anticipar las elecciones generales».

«Hace tres años había un acuerdo tácito para no hablar sobre la nacionalidad de un delincuente. El silenciamiento estaba provocando el efecto contrario, incluso provocando más racismo».

«Javier Ruiz habla de que la criminalidad ha bajado, pero lo que hace es una trampa obscena».

«¿Por qué el PSOE se mantiene tan férreo en la defensa de la inmigración ilegal? ¿qué interés tiene?»

«En las cárceles, el 60% de los menores de 22 años es extranjero».

«Hay un problema con la vivienda con la okupación, pero también con las trabas burocráticas a la construcción».

«TVE tiene una audiencia nada desdeñable».

«Tuve anécdotas desagradables en TVE cuando fui como tertuliano».

«¿Para qué cojones sirven las concejalías de igualdad salvo para que trinquen las charos de turno?».

«Imagínate lo que tiene que ser ir hoy a debatir en TVE con la purria que hay allí».

«Solo he empezado a tener la percepción de que Sánchez está agonizando cuando ciertas ratas periodistas se han tirado del barco».

«Hay periodistas que se están reposicionando para un futuro gobierno del PP».

«En el día de mañana se tendrán que celebrar los juicios de Nuremberg en el periodismo español».

«Lo que hay hoy en TVE es una obscenidad y encima a cargo del contribuyente».

«Me trae al pairo que no me quieran en TVE o en la asociación de periodistas pedretes».