Moncloa utiliza cualquier excusa para no hablar de financiación ilegal del PSOE

Moncloa activa el modo ‘elecciones’.

Si algo ha quedado claro en este inicio de curso político es que Pedro Sánchez está en campaña. Desde la declaración institucional sin previo aviso del pasado 8 de septiembre, el líder del PSOE ha activado la maquinaria que hace sospechar incluso a sus socios de un posible adelanto electoral, pese a que ha reiterado su intención de agotar la legislatura.

Sin embargo, las señales apuntan en sentido contrario, y la forma en la que están calentando la calle con el tema de Gaza es un claro ejemplo.

