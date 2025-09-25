'BURBUJA'

¡El Rey se encama con Sánchez y hablan igual!

Archivado en: Periodismo Online

Más información

Sánchez le pone escolta de la Armada a la flotilla pro-Hamás: un patrullero con 46 tripulantes

Sánchez le pone escolta de la Armada a la flotilla pro-Hamás: un patrullero con 46 tripulantes

En La Burbuja de este jueves, 25 de septiembre, analizamos el discurso del rey Felipe VI en la ONU, en el que llamó a «detener la aberrante masacre» en Gaza y ha llamado a reconocer el Estado palestino, plegándose al relato de Pedro Sánchez.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]