Sánchez como Maduro: anuncia su reelección y ‘embarca’ a España a un conflicto con Israel

No sorprende a nadie.
Pedro Sánchez afirmó que será el candidato del PSOE para las próximas elecciones y que ya lo ha hablado con su familia y con su partido.
Eso de primarias, ni se lo plantea.
Los casos de corrupción que enfangan a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo tampoco tienen importancia. Eso de responsabilidades políticas tampoco le suena.
Ni siquiera si llega la eventual imputación por su posible implicación en los chanchullos de sus antiguas manos derechas, de su hermano y de sus compinches, o de su mujer.
Por si fuera poco, profundiza en su estrategia de usar la bandera de Palestina como cortina de humo para huir del paisaje que tiene delante.
Como si no bastara con emplear la terrible situación que se vive en Oriente Próximo como un arma arrojadiza, ahora se le ha ocurrido enviar un buque militar para acompañar a ‘La flotilla’ a Gaza.
La irresponsabilidad del líder del PSOE no tiene límites. Y con tal de permanecer en La Moncloa, está dispuesto a todo, incluso a abocarnos a un conflicto armado con Israel; algo que podría ocurrir en caso de que un misil impacte en la embarcación militar, que partió sin ningún tipo de preparación —no tenía ni provisiones ni cartas marítimas hasta hace unas horas—, solo por el capricho del presidente del Gobierno.
Este y otros asuntos son tratados en el ‘24×7’ de este jueves, 25 de septiembre, junto al periodista de El Toro TV, Miguel Gutiérrez.