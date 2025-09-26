  • ESP
Ana Rosa retrata al ‘santo’ Sánchez, a la ‘vicepresidenta Disney’ y a toda la izquierda belicista con el “buque niñera”

"Si los israelíes disparan, ¿qué órdenes tienen nuestros militares?, ¿responderán o el presidente ha dado orden a los 46 militares que canten Imagine de John Lennon durante la puesta de sol?”

Ana Rosa Quintana ha reflexionado sobre la última ocurrencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que nos puede abocar a la guerra con Israel y escalar todavía más el conflicto en Oriente Próximo.

El líder del PSOE anunció, para sorpresa de todos, que enviaría el patrullero Furor como escolta de “La Flotilla”. La medida —que profundiza en su intención de usar la situación en Gaza como una cortina de humo para que no se hable de sus escándalos— no ha pasado desapercibida, en especial para la presentadora, quien recordó que fue anunciada “casualmente” el mismo día en que se conoció que su mujer sería juzgada por un jurado popular en caso de ser procesada.

Ana Rosa dedicó su editorial a analizar la hipocresía de la izquierda, comenzando por el líder del PSOE:

“Como dice Carmela, ¿quién lleva el timón? Pues el timón lo lleva Pedro Sánchez, que se autoproclamó capitán del barco. Un presidente pacifista ha decidido despertar a su ministra de Defensa, que duerme con el uniforme, y mandar a Israel un buque de guerra con cañones israelíes”.

La presentadora de Telecinco ha destacado que la acción ha causado “furor” en toda la izquierda, que aplaude la medida. Y, pese a enarbolar la bandera pacifista, no se cortan en pedir una intervención militar, como en el caso de Podemos.

Otra que no se salva es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien le ha puesto un nuevo mote:

“La ‘vicepresidenta Disney’, Yolanda Díaz, ha pasado de ser antimilitarista a presumir de que la idea de mandar un buque de guerra ha sido suya. Bueno, ¿dónde ha quedado el ‘no a la guerra’ de la ceja?”.

En tono más serio, se pregunta qué órdenes habrá si los israelíes disparan contra la nave militar, algo que podría ser considerado como un acto de guerra.

“No es un buque escuela, es un buque niñera que rescatará a una flotilla que pretende entrar en aguas israelíes. Si esto ocurre y los israelíes disparan, ¿qué órdenes tienen nuestros militares?, ¿responderán o el presidente ha dado orden a los 46 militares de cantar Imagine de John Lennon durante la puesta de sol?”.

Pero tampoco es el único esperpento al que hizo referencia Ana Rosa. También incidió en la ida de olla de la socialista Paqui Santaella en el pleno de la Diputación de Granada, cuando aseguró que a Sánchez lo iban a santificar algún día.

“¿Cómo no van a darle el Nobel de la Paz? Si hasta una concejala del PSOE quiere que proclamen santo a Sánchez. El Gobierno envía una escolta armada para Ada Colau mientras manda zódiacs de goma a la Guardia Civil en el Estrecho para luchar contra los narcos”.

