El ‘buque’ Sánchez hace aguas: ni Gaza distrae ante el peso de su hermano, Begoña y Koldo

A la deriva.

El presidente del Gobierno, líder máximo, candidato único y próximo santo del PSOE, sigue utilizando la bandera palestina como arma arrojadiza para intentar reflotar su popularidad. Entremedias, no deja de mostrar su carácter autoritario al anunciar que será el candidato de su partido porque ya lo ha consultado con su familia y con la formación.

Incluso cuando él mismo había dicho que iba a acortar el período presidencial a dos legislaturas.

Pese a que la última ‘ocurrencia’ del marido de Begoña Gómez ha sido enviar un patrullero de la Armada como ‘niñera’ de la flotilla pro-Hamás —con todos los riesgos que eso puede generar—, lo cierto es que la corrupción que enfanga a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo le sigue hundiendo.

‘Casualmente’, esa decisión la tomó cuando se conoció que su esposa tendrá que responder ante un jurado popular si es procesada por la causa que la investiga por cinco delitos.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este viernes, 26 de septiembre, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.