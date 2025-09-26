¡Feministas de cartón! Carmen Calvo y Adriana Lastra (PSOE) defendieron en sede judicial al p*tero Ábalos

El documento es tremendo.

Aunque es verdad que tampoco puede sorprender el hecho de que dos socialistas como Carmen Calvo y Adriana Lastra, que no tienen empacho en enarbolar la bandera feminista allá por donde van, acaben acongojándose y optar por defender la enseña del PSOE por encima de sus propios principios.

Con todas las informaciones que ya iban publicándose sobre José Luis Ábalos sobre su vida disoluta, ambas políticas comparecieron en sede judicial para ser cuestionadas sobre las andanzas del exministro de Transportes.

Lejos de que se les desatase la lengua ante el juez y soltaran lo más grande sobre el también exsecretario de Organización del PSOE, Lastra y Calvo mantuvieron una actitud más bien cortante y negando las informaciones que habían ido saliendo sobre Ábalos.

El digital ‘OkDiario‘ tuvo acceso a las declaraciones de las entonces diputadas socialistas y el resultado para las defensoras del feminismo no pudo ser más desalentador.

La que fuera vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez, Carmen Calvo, negó las informaciones de la periodista Ketty Garat (‘The Objective’) sobre las fiestas del exministro o que recurriese a servicios de prostitución.

Tampoco dio carta de naturaleza a las noticias sobre la ‘fiesta destroyer’ de Ábalos en el Parador de Teruel donde se produjeron todo tipo de destrozos en las habitaciones ocupadas por él y su comitiva.

Adriana Lastra, hoy delegada del Gobierno Sánchez en el Principado de Asturias, tampoco fue capaz de arremeter contra el extitular de Transportes.

Aseguró que las informaciones de Ketty Garat sobre Ábalos eran completamente falsas:

Yo no se lo defendí porque era falso lo que me estaba contando.

También contestó de manera negativa cuando se le preguntó a Lastra si Ábalos había recurrido a servicios de prostitución.